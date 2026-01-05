قبل مواجهة بنين.. سيف زاهر للاعبي منتخب مصر : مش عاوزين نركب قطر ستة الا تلت

وجة إلاعلامي سيف زاهر نصائح للاعبي المنتخب وكابتن حسام حسن قبل مواجهة منتخب بنين في السادسة مساء اليوم الإثنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

وكتب سيف زاهر : بكرة المباراة مش هتكون سهلة الا لما نسجل هدفين، بقول لحسام حسن و اللاعبين خلي بالك من الكمين، مش عاوزين تركب قطر سته الا تلت، الرجالة لازم تخلي بالها، ولازم نخلص المباراة بدري بدري عشان نقول سهلة.

و تابع : ربنا ينصرنا بكرة و نتأهل و كان لازم أوجه النصحية قبل المباراة، و مفيش مباراة سهلة في امم أفريقيا و كلنا شوفنا المستويات كلها قريبة من بعض.

وأختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته علي ملعب تغازوت، استعدادًا لمواجهة منتخب بنين في السادسة مساء اليوم الإثنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

تاريخ مواجهات مصر وبنين

يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب بنين غدا في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويعد لقاء الغد هي المواجهة الخامسة بين المنتخبين حيث تقابل المنتخبين في أبرع مواجهات مباشرة قبل لقاء الغد ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات مقابل تعادل واحد دون أن تتلقي الفراعنة أي هزيمة.

ونجح المنتخب المصري في تسجيل 14 هدفاً في شباك بنين بينما اهتزت شباكهم خمس مرات فقط.

ويسعي المنتخب الوطني، إلى تجنب مفاجآت بنين ، والتأهل لدور ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامه حاليا المغرب.

ويلتقي المنتخبين مساء غد في اغادير بدور الــ16 لبطولة امم إفريقيا المقامه حاليا بالمغرب، وتستمر حتي 18 يناير الجاري