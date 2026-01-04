ماهر همام: روح حسام حسن أعادت شخصية منتخب مصر والأداء مشرف أمام جنوب أفريقيا

قال ماهر همام، نجم منتخب مصر السابق، إن المدير الفني حسام حسن يمتلك روحًا عالية نجح في نقلها إلى لاعبي المنتخب، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء الفريق داخل الملعب، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا خلال مرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

بطولة أمم إفريقيا

وأوضح همام، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حسام حسن يتمتع بخلفية في علم النفس التربوي، تؤهله للتعامل الجيد مع اللاعبين، مؤكدًا أنه يجيد التحضير لكل مباراة، سواء من حيث اختيار التشكيل أو وضع الخطة المناسبة وفقًا لخبرات اللاعبين وظروف اللقاء.

وأشار نجم منتخب مصر السابق إلى أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة، مثل محمد صلاح، وعمر مرموش، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ومحمود حسن تريزيجيه، معتبرًا أن هذه العناصر تمثل قوة حقيقية للفريق.

روح الشارع المصري

وأعرب همام عن تفاؤله بروح الشارع المصري بعد الأداء المشرف الذي قدمه المنتخب حتى الآن في البطولة، مؤكدًا أن هذه الروح الإيجابية تمثل دافعًا كبيرًا للاعبين في المراحل المقبلة.

الوصول لـ المباراة النهائية

واختتم ماهر همام تصريحاته بالتأكيد على أن البطولة صعبة وتضم منتخبات قوية تمتلك لاعبين على أعلى مستوى، متمنيًا التوفيق للمنتخب المصري وجميع الفرق العربية في المنافسة والوصول إلى المباراة النهائية.