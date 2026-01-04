قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضايا التنمية المستدامة.. ياسمين فؤاد تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس السيسي
قبل مهمة اعتقال مادورو.. لحظة تجهيز الجيش الأمريكي للهجوم على فنزويلا
المالية: تسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة
بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
ماهر همام: روح حسام حسن أعادت شخصية منتخب مصر والأداء مشرف أمام جنوب أفريقيا

محمد البدوي

قال ماهر همام، نجم منتخب مصر السابق، إن المدير الفني حسام حسن يمتلك روحًا عالية نجح في نقلها إلى لاعبي المنتخب، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء الفريق داخل الملعب، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا خلال مرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

بطولة أمم إفريقيا

وأوضح همام، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حسام حسن يتمتع بخلفية في علم النفس التربوي، تؤهله للتعامل الجيد مع اللاعبين، مؤكدًا أنه يجيد التحضير لكل مباراة، سواء من حيث اختيار التشكيل أو وضع الخطة المناسبة وفقًا لخبرات اللاعبين وظروف اللقاء.

وأشار نجم منتخب مصر السابق إلى أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة، مثل محمد صلاح، وعمر مرموش، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ومحمود حسن تريزيجيه، معتبرًا أن هذه العناصر تمثل قوة حقيقية للفريق.

روح الشارع المصري

وأعرب همام عن تفاؤله بروح الشارع المصري بعد الأداء المشرف الذي قدمه المنتخب حتى الآن في البطولة، مؤكدًا أن هذه الروح الإيجابية تمثل دافعًا كبيرًا للاعبين في المراحل المقبلة.

الوصول لـ المباراة النهائية

واختتم ماهر همام تصريحاته بالتأكيد على أن البطولة صعبة وتضم منتخبات قوية تمتلك لاعبين على أعلى مستوى، متمنيًا التوفيق للمنتخب المصري وجميع الفرق العربية في المنافسة والوصول إلى المباراة النهائية.

حسام حسن نجم منتخب مصر منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا محمد صلاح مرموش

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

مرض منتشر.. سبب وفاة السيناريست هناء عطية | التفاصيل الكاملة

أسامه فيصل يتعرض لإصابة ويخضع لتدريبات تأهيلية

أسامه فيصل يتعرض للإصابة ويخضع لتدريبات تأهيلية.. تفاصيل

بيراميدز يهزم مودرن سبورت 1-0 في كاس عاصمة مصر

صاحب ذهبية بطولة العالم لليزر رن: أحلم بميدالية أولمبية

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: منعة الحب

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

