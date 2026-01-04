هشام يكن: حسام حسن نجح مع منتخب مصر شكلًا وموضوعًا

حذر هشام يكن، لاعب منتخب مصر السابق، من الاستهانة بمنتخب بنين، منافس الفراعنة في مواجهة الغد بدور ثمن النهائي لبطولة أمم أفريقيا 2025، مؤكدًا أن وصول بنين إلى هذا الدور جاء بعد تحقيق انتصارات مستحقة، ما يعكس قوة الفريق.

تأهل منتخبي تونس والسودان

وأوضح يكن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه كان يتمنى تأهل منتخبي تونس والسودان إلى الدور ربع النهائي من البطولة، مشيرًا إلى المستوى القوي الذي قدمته بعض المنتخبات العربية.

لاعبي المنتخبات الإفريقية

وأشار لاعب منتخب مصر السابق إلى وجود حالة من النشاط البدني الكبير لدى لاعبي المنتخبات الإفريقية في الدقائق الأخيرة من المباريات، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهات السودان مع السنغال، وتونس أمام مالي، مؤكدًا أن اللياقة البدنية أصبحت عنصرًا حاسمًا في البطولة.

وصول منتخب السودان

وأضاف يكن أن وصول منتخب السودان إلى ثمن النهائي يُعد إنجازًا مهمًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وعدم انتظام الدوري المحلي، لافتًا إلى أن المنتخب السوداني يمتلك لاعبين يتميزون بالطول والقوة البدنية، ويحتاجون فقط إلى مزيد من الاستقرار والدعم.

وأكد هشام يكن دعمه الكامل لحسام حسن منذ توليه مهمة المدير الفني لمنتخب مصر، مطالبًا بتجاوز أي مناقشات أو انتقادات سابقة، مشددًا على أن حسام حسن قريب من اللاعبين ويمتلك قراءة جيدة لحالتهم الفنية والنفسية.

التطور الملحوظ للأداء

وأوضح أن المدير الفني نجح مع المنتخب شكلًا وموضوعًا، وهو ما ينعكس في التطور الملحوظ للأداء من مباراة إلى أخرى، سواء على مستوى أداء اللاعبين أو النتائج التي تحققت حتى الآن.

التشكيل المتوقع للفراعنة

وحول التشكيل المتوقع للفراعنة في مواجهة بنين، رجّح هشام يكن أن يبدأ المنتخب بكل من: محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتوح، مروان عطية، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، وإمام عاشور.