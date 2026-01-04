قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضايا التنمية المستدامة.. ياسمين فؤاد تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس السيسي
قبل مهمة اعتقال مادورو.. لحظة تجهيز الجيش الأمريكي للهجوم على فنزويلا
المالية: تسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة
بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هشام يكن: حسام حسن نجح مع منتخب مصر شكلًا وموضوعًا

محمد البدوي

حذر هشام يكن، لاعب منتخب مصر السابق، من الاستهانة بمنتخب بنين، منافس الفراعنة في مواجهة الغد بدور ثمن النهائي لبطولة أمم أفريقيا 2025، مؤكدًا أن وصول بنين إلى هذا الدور جاء بعد تحقيق انتصارات مستحقة، ما يعكس قوة الفريق.

تأهل منتخبي تونس والسودان

وأوضح يكن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه كان يتمنى تأهل منتخبي تونس والسودان إلى الدور ربع النهائي من البطولة، مشيرًا إلى المستوى القوي الذي قدمته بعض المنتخبات العربية.

لاعبي المنتخبات الإفريقية

وأشار لاعب منتخب مصر السابق إلى وجود حالة من النشاط البدني الكبير لدى لاعبي المنتخبات الإفريقية في الدقائق الأخيرة من المباريات، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهات السودان مع السنغال، وتونس أمام مالي، مؤكدًا أن اللياقة البدنية أصبحت عنصرًا حاسمًا في البطولة.

وصول منتخب السودان

وأضاف يكن أن وصول منتخب السودان إلى ثمن النهائي يُعد إنجازًا مهمًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وعدم انتظام الدوري المحلي، لافتًا إلى أن المنتخب السوداني يمتلك لاعبين يتميزون بالطول والقوة البدنية، ويحتاجون فقط إلى مزيد من الاستقرار والدعم.

وأكد هشام يكن دعمه الكامل لحسام حسن منذ توليه مهمة المدير الفني لمنتخب مصر، مطالبًا بتجاوز أي مناقشات أو انتقادات سابقة، مشددًا على أن حسام حسن قريب من اللاعبين ويمتلك قراءة جيدة لحالتهم الفنية والنفسية.

 التطور الملحوظ للأداء 

وأوضح أن المدير الفني نجح مع المنتخب شكلًا وموضوعًا، وهو ما ينعكس في التطور الملحوظ للأداء من مباراة إلى أخرى، سواء على مستوى أداء اللاعبين أو النتائج التي تحققت حتى الآن.

 التشكيل المتوقع للفراعنة

وحول التشكيل المتوقع للفراعنة في مواجهة بنين، رجّح هشام يكن أن يبدأ المنتخب بكل من: محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتوح، مروان عطية، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، وإمام عاشور.

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

هناء عطية

مرض منتشر.. سبب وفاة السيناريست هناء عطية | التفاصيل الكاملة

أسامه فيصل يتعرض لإصابة ويخضع لتدريبات تأهيلية

أسامه فيصل يتعرض للإصابة ويخضع لتدريبات تأهيلية.. تفاصيل

بيراميدز

بيراميدز يهزم مودرن سبورت 1-0 في كاس عاصمة مصر

عمر أحمد زيدان

صاحب ذهبية بطولة العالم لليزر رن: أحلم بميدالية أولمبية

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: منعة الحب

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

