الفراعنة في إفريقيا | 14 هدفا مقابل 5 .. مصر لاتعرف الهزيمة أمام بنين قبل مواجهة دور الـ 16

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته علي ملعب تغازوت، استعدادًا لمواجهة منتخب بنين في السادسة مساء غدًا الإثنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

تاريخ مواجهات مصر وبنين

يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب بنين غدا في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويعد لقاء الغد هي المواجهة الخامسة بين المنتخبين حيث تقابل المنتخبين في أبرع مواجهات مباشرة قبل لقاء الغد ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات مقابل تعادل واحد دون أن تتلقي الفراعنة أي هزيمة.

ونجح المنتخب المصري في تسجيل 14 هدفاً في شباك بنين بينما اهتزت شباكهم خمس مرات فقط.

ويسعي المنتخب الوطني، إلى تجنب مفاجآت بنين ، والتأهل لدور ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامه حاليا المغرب.

ويلتقي المنتخبين مساء غد في اغادير بدور الــ16 لبطولة امم إفريقيا المقامه حاليا بالمغرب، وتستمر حتي 18 يناير الجاري.

نتائج مواجهات مصر وبنين قبل مواجهة الغد

20 يناير 2010 فوز مصر على بنين 2–0 في كأس أمم إفريقيا.

19 نوفمبر 2008.. مصر تتفوق على بنين 5–1 في مباراة ودية.

4 سبتمبر 2005.. فوز مصر 4–1 على بنين في تصفيات أمم إفريقيا.

4 يوليو 2004.. تعادل مثير بين مصر وبنين 3–3 في تصفيات أمم إفريقيا

وتأهل الفراعنة، الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد سبع مرات بعد اعتلاء صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين بصعوبة على زيمبابوي بنتيجة 2 / 1 وجنوب أفريقيا 1 / صفر، وأخيرا التعادل السلبي أمام أنجولا في مباراة خاضها حسام حسن بالصف الثاني لإراحة نجوم الفريق وتفادي مزيد من الغيابات بسبب تراكم الإنذارات.

أما منتخب بنين بقيادة مديره الفني جيرنوت روهر، فقد تأهل لدور الـ16 بعد حلوله ثالثا في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بعد فوز وحيد على بوتسوانا، وخسارتين أمام الكونغو الديمقراطية، والسنغال التي تأهلت لدور الثمانية بالفوز 3 / 1 على السودان، أمس السبت.

وستكون مباراة الغد هي الثانية بين الفريقين في بطولة كأس أمم أفريقيا، والخامسة في جميع المسابقات، حيث تميل الكفة كثيرا لصالح الفراعنة بتحقيق 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد، بينما لم ينجح منتخب بنين في تحقيق أي فوز.