خدمة بدون مقابل.. الاتحاد السكندري يقترب من حسم ثنائي بيراميدز | خاص
المؤيد لشاب والسجن 15 عاما لآخرين في خطف طالبة وهتك عرضها بالدقهلية
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً
الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي
قائمة سموحة لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر
150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا
حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها
هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً

محمد صلاح
علا محمد

شارك الناقد الرياضي فتحي سند، لقطات من المران الأخير لمنتخب مصر إستعداداً لمواجهة بنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية غداً ، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته علي ملعب تغازوت، استعدادًا لمواجهة منتخب بنين في السادسة مساء غدًا الإثنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

تاريخ مواجهات مصر وبنين

يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب بنين غدا في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويعد لقاء الغد هي المواجهة الخامسة بين المنتخبين حيث تقابل المنتخبين في أبرع مواجهات مباشرة قبل لقاء الغد ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات مقابل تعادل واحد دون أن تتلقي الفراعنة أي هزيمة.

ونجح المنتخب المصري في تسجيل 14 هدفاً في شباك بنين بينما اهتزت شباكهم خمس مرات فقط.

ويسعي المنتخب الوطني، إلى تجنب مفاجآت بنين ، والتأهل لدور ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامه حاليا المغرب.

ويلتقي المنتخبين مساء غد في اغادير بدور الــ16 لبطولة امم إفريقيا المقامه حاليا بالمغرب، وتستمر حتي 18 يناير الجاري.

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالبحيرة

بعد ضبط شخص يوزع أموال على الناخبين بالبحيرة.. هذه عقوبته بالقانون

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

انتخابات مجلس النواب 2025

انتهاء التصويت في اليوم الأخير لانتخابات مجلس النواب.. وهذه عقوبة شروط فوز مرشحي الفردي

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: حين يصير العِلمُ سكينةً.. ثمانون عامًا من حكمةٍ تصون الوئام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاوبوي بيستعرض عضلاته

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

