شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً

شارك الناقد الرياضي فتحي سند، لقطات من المران الأخير لمنتخب مصر إستعداداً لمواجهة بنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية غداً ، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته علي ملعب تغازوت، استعدادًا لمواجهة منتخب بنين في السادسة مساء غدًا الإثنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

تاريخ مواجهات مصر وبنين

يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب بنين غدا في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويعد لقاء الغد هي المواجهة الخامسة بين المنتخبين حيث تقابل المنتخبين في أبرع مواجهات مباشرة قبل لقاء الغد ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات مقابل تعادل واحد دون أن تتلقي الفراعنة أي هزيمة.

ونجح المنتخب المصري في تسجيل 14 هدفاً في شباك بنين بينما اهتزت شباكهم خمس مرات فقط.

ويسعي المنتخب الوطني، إلى تجنب مفاجآت بنين ، والتأهل لدور ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامه حاليا المغرب.

ويلتقي المنتخبين مساء غد في اغادير بدور الــ16 لبطولة امم إفريقيا المقامه حاليا بالمغرب، وتستمر حتي 18 يناير الجاري.