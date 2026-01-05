بيير أوتشو.. فأل حسن لمنتخب مصر قبل مواجهة بنين في أمم أفريقيا 2025

يدير الحكم الدولي الجابوني بيير أوتشو مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين، المقرر إقامتها اليوم الإثنين في تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

ويُعد أوتشو من الحكام الذين ارتبط اسمهم بنتائج إيجابية لمنتخب الفراعنة في المباريات التي أدارها سابقًا.

سجل إيجابي مع المنتخب الوطني

سبق للحكم الجابوني إدارة ثلاث مباريات لمنتخب مصر، جاءت نتائجها دون هزيمة للفراعنة. المباراة الأولى كانت أمام منتخب غانا في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2023، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في لقاء قوي ومثير.

أما المباراة الثانية فكانت أمام منتخب كينيا، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، ونجح خلالها منتخب مصر في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، مقدمًا أداءً منظمًا وحاسمًا.

وفي اللقاء الثالث، أدار أوتشو مواجهة الفراعنة أمام منتخب مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا «كوت ديفوار 2023»، وكرر المنتخب المصري الفوز بنفس النتيجة 2-0، ليعزز سجله الإيجابي تحت إدارة الحكم الجابوني.





ذكريات متباينة مع الأندية المصرية

رغم الذكريات الجيدة مع منتخب مصر، يحمل الحكم الجابوني بيير أوتشو ذكرى غير سعيدة لجماهير النادي الأهلي، بعدما أدار مباراة السوبر الأفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، والتي أقيمت في مدينة الطائف بالسعودية يوم 15 سبتمبر 2023، وانتهت بتتويج الفريق الجزائري باللقب.

وفي المقابل، قاد أوتشو مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والهلال السوداني، التي أقيمت في موريتانيا يوم 8 أبريل 2025، ونجح الأهلي خلالها في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل.





حضور مستمر في البطولات الأفريقية

كما ظهر الحكم الجابوني في مواجهة الزمالك أمام إنيمبا النيجيري، والتي أقيمت في يناير 2025 ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليؤكد حضوره الدائم في أبرز البطولات القارية.