قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: رئيسة فنزويلا المؤقتة ستلتزم بالمطالب الأمريكية
فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات
بيير أوتشو.. فأل حسن لمنتخب مصر قبل مواجهة بنين في أمم أفريقيا 2025
ستارة تتسبب في سقوط طالبة من الطابق الثالث أمام جراج أكاديمية الفنون
هل يجوز تغطية الفم والأنف بالكوفية بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء توضح الحكم
بلطجة وترويع.. كواليس سقوط أنبوبة في بولاق الدكرور
نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين: حبايبي من برج الجدي
اليمن.. قوات درع الوطن تحبط محاولة تهريب أسلحة منهوبة وتضبط المتورطين
مواصفات شيفروليه سبارك الكهربائية الجديدة كليًا.. صور
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيير أوتشو.. فأل حسن لمنتخب مصر قبل مواجهة بنين في أمم أفريقيا 2025

بيير أوتشو
بيير أوتشو
رباب الهواري

يدير الحكم الدولي الجابوني بيير أوتشو مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين، المقرر إقامتها اليوم الإثنين في تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب. 

ويُعد أوتشو من الحكام الذين ارتبط اسمهم بنتائج إيجابية لمنتخب الفراعنة في المباريات التي أدارها سابقًا.

سجل إيجابي مع المنتخب الوطني

سبق للحكم الجابوني إدارة ثلاث مباريات لمنتخب مصر، جاءت نتائجها دون هزيمة للفراعنة. المباراة الأولى كانت أمام منتخب غانا في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2023، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في لقاء قوي ومثير.

أما المباراة الثانية فكانت أمام منتخب كينيا، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، ونجح خلالها منتخب مصر في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، مقدمًا أداءً منظمًا وحاسمًا.

وفي اللقاء الثالث، أدار أوتشو مواجهة الفراعنة أمام منتخب مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا «كوت ديفوار 2023»، وكرر المنتخب المصري الفوز بنفس النتيجة 2-0، ليعزز سجله الإيجابي تحت إدارة الحكم الجابوني.


 

ذكريات متباينة مع الأندية المصرية

رغم الذكريات الجيدة مع منتخب مصر، يحمل الحكم الجابوني بيير أوتشو ذكرى غير سعيدة لجماهير النادي الأهلي، بعدما أدار مباراة السوبر الأفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، والتي أقيمت في مدينة الطائف بالسعودية يوم 15 سبتمبر 2023، وانتهت بتتويج الفريق الجزائري باللقب.

وفي المقابل، قاد أوتشو مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والهلال السوداني، التي أقيمت في موريتانيا يوم 8 أبريل 2025، ونجح الأهلي خلالها في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل.


 

حضور مستمر في البطولات الأفريقية

كما ظهر الحكم الجابوني في مواجهة الزمالك أمام إنيمبا النيجيري، والتي أقيمت في يناير 2025 ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليؤكد حضوره الدائم في أبرز البطولات القارية.

منتخب مصر اخبار الرياضة منتخب بنين كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 4 يناير 2026

القلقاس

بدون لزوجة.. سر القلقاس المظبوط زي بيوت زمان بخطوات بسيطة

الكفتة

طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد