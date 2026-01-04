طاقم التحكيم والموعد والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وبنين

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب بنين في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا فى المغرب.

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين تفى السادسة مساء غدا الإثنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

واستقر حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب الفراعنة على الدفع بالثلاثى محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش فى خط هجوم منتخب مصر أمام بنين غدا الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.

ويدير مباراة منتخب مصر وبنين طاقم تحكيم يقوده الجابوني بيير جيسلان أتشو، بمعاونه مواطنيه بوريس مارليز ديتسوجا مساعد أول وآموس ندونج مساعد ثاني، إلى جانب الكونغولي ميسي جيسي حكمًا رابعًا.

وأنهى منتخب مصر مرحلة المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2025، في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط