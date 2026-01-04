مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة

أشعل الاتحاد البنيني لكرة القدم الأجواء قبل 24 ساعة من مواجهة منتخب مصر، في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بتصريحات نارية حملت رسائل تحدٍ للفراعنة.

وكتب الاتحاد البنيني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مكان في دور الـ16.. الأمور أصبحت خطيرة جدًا، وفهود بنين مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى من أجل المطالبة بالنصر»، في رسالة اعتبرها كثيرون استفزازًا مباشرًا قبل اللقاء المرتقب.

وتترقب جماهير الكرة العربية مواجهة قوية تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب بنين، غدًا الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 (ثمن النهائي) من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، وسط طموحات كبيرة للفراعنة بمواصلة المشوار القاري.