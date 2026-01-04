قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء
الفرصة لا تأتي مرتين.. تصريحات نارية لـ تريزيجيه قبل مواجهة بنين | فيديو
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
رياضة

مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة

إسراء أشرف

أشعل الاتحاد البنيني لكرة القدم الأجواء قبل 24 ساعة من مواجهة منتخب مصر، في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بتصريحات نارية حملت رسائل تحدٍ للفراعنة.

وكتب الاتحاد البنيني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مكان في دور الـ16.. الأمور أصبحت خطيرة جدًا، وفهود بنين مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى من أجل المطالبة بالنصر»، في رسالة اعتبرها كثيرون استفزازًا مباشرًا قبل اللقاء المرتقب.

وتترقب جماهير الكرة العربية مواجهة قوية تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب بنين، غدًا الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 (ثمن النهائي) من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، وسط طموحات كبيرة للفراعنة بمواصلة المشوار القاري.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

