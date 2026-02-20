قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الخضروات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم الجمعة

منصور ابوالعلمين

تواصل أسواق محافظة الوادي الجديد تسجيل حالة من الاستقرار والانتظام في حركة البيع والشراء، مدعومة بوفرة واضحة في الخضر والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، والتي يتم طرحها بصورة يومية داخل الأسواق بمختلف المراكز والقرى.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة زيادة حجم المعروض، إلى جانب الجهود المستمرة للأجهزة التنفيذية في متابعة الأسواق وضبط الأسعار، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، اليوم الجمعة 26 ديسمبر .

وخلال جولة ميدانية بعدد من الأسواق، أكد تجار ومواطنون أن حالة الهدوء السائدة انعكست على استقرار الأسعار دون تسجيل أي ارتفاعات ملحوظة، خاصة مع تشديد الرقابة التموينية وتكثيف الحملات على الأسواق، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المعروض، لاسيما مع زيادة الطلب على بعض السلع خلال فصل الشتاء.

وجاءت أسعار الخضر داخل أسواق الوادي الجديد على النحو التالي:
طماطم 10 جنيهات للكيلو، بطاطس 10 جنيهات، بصل أحمر وأبيض 15 جنيهًا، خيار 15 جنيهًا، فلفل شطة 15 جنيهًا، فلفل رومي 20 جنيهًا، باذنجان أسود 10 جنيهات، باذنجان أبيض 15 جنيهًا، جزر 20 جنيهًا، بسلة 30 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار الفاكهة، فقد سجلت بدورها استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر البطاطا 8 جنيهات للكيلو، الجوافة 25 جنيهًا، الموز 25 جنيهًا، البرتقال 25 جنيهًا، اليوسفي 25 جنيهًا، العنب 25 جنيهًا، الكنتالوب 25 جنيهًا، الرمان 35 جنيهًا، الكاكا 40 جنيهًا، المانجو 50 جنيهًا، بينما وصل التفاح إلى 60 جنيهًا للكيلو.

ويعكس هذا الاستقرار نجاح السياسات الزراعية التي اتبعتها المحافظة خلال السنوات الماضية، والتي اعتمدت على التوسع في الرقعة الزراعية باستخدام نظم الري الحديث، وتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج من المحاصيل الأساسية، بما يسهم في دعم الأسواق المحلية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

كما أسهمت المبادرات التي أطلقتها المحافظة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية، في توفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة بالمناطق البعيدة والقرى الأكثر احتياجًا، ما ساعد على وصول المنتجات الطازجة للمواطنين بسهولة.

وتؤكد محافظة الوادي الجديد استمرار جهودها للحفاظ على استقرار الأسواق، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، والاستفادة من المقومات الطبيعية والبيئة الواحاتية المتميزة، بما يدعم الأمن الغذائي ويُسهم في تحسين مستوى المعيشة لأهالي المحافظة.

