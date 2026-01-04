الفرصة لا تأتي مرتين.. تصريحات نارية لـ تريزيجيه قبل مواجهة بنين | فيديو

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، جاهزية المنتخب الكاملة لمواجهة بنين في المباراة المرتقبة غدًا، الاثنين، مشددًا على احترامه الكامل لجميع المنتخبات المشاركة.

وقال تريزيجيه، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، إن لاعبي منتخب مصر تابعوا العديد من مباريات منتخب بنين بشكل جيد، مؤكدًا: «نحترم المنافس، ونعمل على الظهور بشكل قوي من أجل إسعاد الشعب المصري».

وأضاف أن المنتخب الوطني يتواجد في المغرب لهدف واحد فقط، وهو التتويج باللقب، وإسعاد الجماهير المصرية التي تساند الفريق في كل الأوقات.

وتحدث تريزيجيه عن الأداء الهجومي للمنتخب، موضحًا أن الوصول إلى مرمى المنافس في أكثر من مناسبة خلال كل مباراة يُعد أمرًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن إهدار الفرص وارد في كرة القدم، لكن اللاعبين يعملون مع الجهاز الفني خلال التدريبات على استغلال أنصاف الفرص وتحسين الفاعلية الهجومية.

وأكد لاعب المنتخب أن الوصول إلى مرمى المنافس في المباريات الثلاث الماضية بهذه الأرقام يُعد تطورًا ملحوظًا، لافتًا إلى أن المنتخب في السابق لم يكن يصل لهذه المعدلات.

واختتم تريزيجيه تصريحاته بالتأكيد على أن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد، ويتعاملون كأسرة واحدة داخل المعسكر، من أجل تحقيق طموحات الجماهير المصرية.