قبل مواجهة بنين.. 6 تحذيرات من شوبير لنجوم منتخب مصر

حذر الإعلامي أحمد شوبير كتيبة منتخب مصر الوطني قبل مواجهة نظيره منتخب بنين غدا الإثنين فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2026.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن فى تمام الساعة السادسة مساء غد الإثنين نظيره منتخب بنين فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: يجب على نجوم منتخب مصر الوطني عدم السماح بالهجمة المرتدة مثلما حدث أمام منتخب زيمبابوي.

تابع شوبير: بلاش تسمحوا للاعبو منتخب بنين إنهم ياخدوكم للتعادل والأشواط الإضافية خاصة وأن البنية الإفريقية بطبيعتها قوية حتى لا ندخل في داومة إحنا في غني عنها.

واصل شوبير تحذيراته: إياكم والتسرع في القرارات داخل المستطيل الأخضر والأخطاء في القرارات.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: علينا التركيز في الشغل الفني عندنا ثلاثي هجومي رائع محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه وزيزو خلفهم ومروان قوي في التسديد ولدينا ظهيرين رائعين وأيضًا حمدي فتحي وإن شاء الله ربنا هيكرمنا ونسعد الشعب المصري كله.