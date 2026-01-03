قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

لقطات من مران منتخب مصر اليوم إستعداداً لمواجهة بنين.. صور

منتخب مصر
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران منتخب مصر اليوم.

مران منتخب مصر 

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لقطات من مران منتخب مصر اليوم إستعداداً لمواجهة بنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية".

علق الاتحاد المصري لكرة القدم على تدريبات المنتخب الوطني اليوم استعدادًا لمباراته القادمة أمام منتخب بنين

وشهدت التدريبات شهدت حماسة عالية وانضباطًا كبيرًا من جميع اللاعبين.

وأشار الاتحاد إلى أن التدريبات تضمنت تقسيم اللاعبين إلى فريقين لمنافسة ودية داخل الملعب، وأسفرت عن تفوق أحد الفريقين من حيث الأداء الجماعي.

وتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية حيث يلتقي منتخب مصر مع بنين يوم الإثنين المقبل في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025 تحت قيادة حسام حسن يسعى الفراعنة لتحقيق إنجاز غائب منذ 15 عامًا واستعادة اللقب القاري الغالي في مواجهة ستحدد مسار الفريق نحو التتويج باللقب الثامن في تاريخه.

منتخب مصر يواجه بنين في دور الـ16

تقام مباراة منتخب مصر أمام بنين يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة.

وتعتبر مباراة بنين رابع ظهور لحسام حسن على رأس القيادة الفنية للمنتخب بعدما سبق له اللعب في أكثر من نسخة للبطولة كان آخرها 2006، والتي توج فيها بكأس الأمم الأفريقية كلاعب.

مشوار مصر في التصفيات والمرحلة الحالية

حقق منتخب مصر العلامة الكاملة خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالفوز في أربع مباريات متتالية وجمع 12 نقطة ليضمن التأهل رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.

وتحت قيادة حسام حسن خاض المنتخب 20 مباراة بجميع البطولات حقق الفوز في 13 منها وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة مرتين فقط، مسجلاً 24 هدفًا واستقبل 9 أهداف هذا المشوار الثابت أكسب الفريق ثقة جماهيره قبل الدخول في مرحلة الأدوار الإقصائية.

حسام حسن والمشاركة التاريخية في كأس العالم

أصبح حسام حسن ثاني مدرب وطني يصعد بالمنتخب إلى كأس العالم بعد محمود الجوهرى في 1990 وهو أيضًا سيشارك في البطولة المقبلة كمدير فني بعد أن سبق له اللعب في نسخة 1990.

طريق الفراعنة نحو النهائي

ونجح منتخب مصر في تجاوز عقبة بنين سيلتقي في ربع النهائي مع الفائز من لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر يوم السبت 10 يناير في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وفي حال التأهل إلى نصف النهائي، سيواجه أحد منتخبات مالي أو تونس أو السنغال أو السودان في ملعب طنجة الكبير يوم الأربعاء 14 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً.

المباراة النهائية للبطولة ستقام يوم الأحد 18 يناير على ملعب مولاي عبد الله في تمام الساعة التاسعة مساءً لتحديد بطل القارة السمراء.

وقدم منتخب مصر أداءً مميزًا في دور المجموعات، بالفوز على زيمبابوي 2-1 والتغلب على جنوب أفريقيا 1-0، ثم التعادل مع أنجولا 0-0 ليحسم صدارة المجموعة ويواصل طريقه بثبات نحو اللقب الثامن في تاريخه.

