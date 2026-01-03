طائرة الزمالك تفوز على هليوبوليس

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 - 0 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 25 - 21

الشوط الثاني: 25 - 20

الشوط الثالث: 25 - 21

وشهدت المباراة غياب شريف الشرقاوي وياسين محمد بسبب الإصابة، حيث يعاني شريف الشرقاوي من الإصابة بجزع في أوتار اليد، بينما يعاني ياسين محمد من إصابة عضلية.



ومن المنتظر، أن يواجه الزمالك نظيره الترسانة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري.