عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه
رئيس المجلس الأوروبي : نسعى لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا في أقرب وقت
ميشيل يانكون ينفي تقديم شكوى ضد الأهلي: القلعة الحمراء بيتي الثاني
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري
مسلسل درش الحلقة 2.. مصطفى شعبان بشخصية جديدة بعد نجاته واختفائه
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة
الكشف عن لغز ثقب الجاذبية أسفل القارة القطبية.. ما القصة؟
أخبار العالم

معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين

صورة أرشيفية
فرناس حفظي

تتزايد التساؤلات في الأوساط السياسية والأمنية حول توقيت أي تحرك عسكري أمريكي محتمل ضد إيران، في ظل مؤشرات ميدانية وسياسية توحي بأن نافذة زمنية تمتد من عدة أيام إلى أسبوعين قد تكون حاسمة.


وبحسب تقديرات أوردتها صحيفة معاريف، فإن الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة تعكس استعداداً لعملية قد تكون طويلة الأمد، وليس مجرد ضربة محدودة. وفي هذا السياق، تتجه حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" إلى الشرق الأوسط، وسط ترجيحات بوصولها مطلع الأسبوع المقبل، مع عدم وضوح ما إذا كانت سترسو قبالة السواحل الإسرائيلية أم ستواصل طريقها نحو الخليج.


كما تشير التقديرات إلى أن الجيش الأمريكي قد يعلن خلال أيام جاهزيته الكاملة لأي تحرك عسكري،  ويتزامن ذلك مع انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وعودة الكونغرس الأميركي من عطلته، وهي عوامل يُعتقد أنها تدخل ضمن الحسابات السياسية الداخلية في واشنطن.


ومن المنتظر أيضاً أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل قريباً، في زيارة قد تتضمن مشاورات استراتيجية بشأن التطورات الإقليمية، وربما ترتبط بترتيبات أو تنسيق مسبق لأي خطوة عسكرية.


في المقابل، كانت واشنطن قد منحت طهران مهلة للرد على جولة محادثات أخيرة، تنتهي مطلع مارس، ما يعني أن أي تصعيد محتمل قد يرتبط بانتهاء هذه المهلة.


وفي ظل هذه المعطيات، يرى مراقبون أن القرار النهائي لا يزال رهن التطورات السياسية والميدانية، وأن جميع السيناريوهات تبقى مفتوحة خلال الفترة القريبة المقبلة.

الأوساط السياسية تحرك عسكري أمريكي إيران الحشود العسكرية الأمريكية الجيش الأمريكي حاملة الطائرات الأمريكية إسرائيل

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

مسلسل علي كلاي

يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل علي كلاي

نادي الزمالك

رمضان يثير أزمة بين الزمالك والكاف| تطور جديد

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث سيارة بطريق بورسعيد الإسماعيلية

عمرو الجزار

الكشف عن مدة غياب عمرو الجزار بعد إصابته في الأهلي

جهاد حسام الدين

جهاد حسام الدين تستقبل شقيقها عمرو سعد بالدموع في إفراج

مسلسل المداح أسطورة النهاية

مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 4.. محاولة إغراق حمادة هلال

تارا عبود

تارا عبود تواجه مصيراً مجهولا بسبب الحرب والحصار فى صحاب الأرض

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

