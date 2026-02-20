معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين

تتزايد التساؤلات في الأوساط السياسية والأمنية حول توقيت أي تحرك عسكري أمريكي محتمل ضد إيران، في ظل مؤشرات ميدانية وسياسية توحي بأن نافذة زمنية تمتد من عدة أيام إلى أسبوعين قد تكون حاسمة.



وبحسب تقديرات أوردتها صحيفة معاريف، فإن الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة تعكس استعداداً لعملية قد تكون طويلة الأمد، وليس مجرد ضربة محدودة. وفي هذا السياق، تتجه حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" إلى الشرق الأوسط، وسط ترجيحات بوصولها مطلع الأسبوع المقبل، مع عدم وضوح ما إذا كانت سترسو قبالة السواحل الإسرائيلية أم ستواصل طريقها نحو الخليج.



كما تشير التقديرات إلى أن الجيش الأمريكي قد يعلن خلال أيام جاهزيته الكاملة لأي تحرك عسكري، ويتزامن ذلك مع انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وعودة الكونغرس الأميركي من عطلته، وهي عوامل يُعتقد أنها تدخل ضمن الحسابات السياسية الداخلية في واشنطن.



ومن المنتظر أيضاً أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل قريباً، في زيارة قد تتضمن مشاورات استراتيجية بشأن التطورات الإقليمية، وربما ترتبط بترتيبات أو تنسيق مسبق لأي خطوة عسكرية.



في المقابل، كانت واشنطن قد منحت طهران مهلة للرد على جولة محادثات أخيرة، تنتهي مطلع مارس، ما يعني أن أي تصعيد محتمل قد يرتبط بانتهاء هذه المهلة.



وفي ظل هذه المعطيات، يرى مراقبون أن القرار النهائي لا يزال رهن التطورات السياسية والميدانية، وأن جميع السيناريوهات تبقى مفتوحة خلال الفترة القريبة المقبلة.