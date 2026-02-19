قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قادة جيش الاحتلال يهددون إيران والحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا إذا هاجمتم إسرائيل

إيران وإسرائيل
ناصر السيد

هدد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، إيران والحوثيين في اليمن بدفع ثمن باهظ وفوري في حال مهاجمتهم إسرائيل ردًا على هجوم أمريكي محتمل.

وقال زامير إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد للرد الفوري في حال قيام أعدائه بأي تغيير عملياتي، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأشار كاتس إلى نجاح إسرائيل في اغتيال عدد من كبار مسؤولي الحوثيين في اليمن كخطوة تمهيدية لرد أشد قسوة في حال شنّت الجماعة هجومًا على إسرائيل ردًا على هجوم واشنطن ضد إيران.

وفي وقت متأخر من ليلة الأربعاء، أفادت مصادر لصحيفة جيروزاليم بوست أن الولايات المتحدة من المرجح أن تشن هجومًا على إيران في نهاية المطاف، ولكن ليس بالضرورة في الأيام المقبلة، على الرغم من الضجة الإعلامية العالمية المتزايدة حول الصراع.

أشارت مصادر إلى أن انطباع إسرائيل هو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحسم أمره بعد بشأن خطوته النهائية، حتى وإن كان استياؤه من مواقف إيران التفاوضية هذا الأسبوع قد زاد من احتمالية شنّ هجوم أمريكي على طهران.

بل إن العديد من التقارير الأخيرة ينظر إليها بعض المسؤولين الإسرائيليين على أنها مجرد ضجيج إعلامي عالمي، يعكس الانطباع العام لمسؤولي إدارة ترامب بعد مفاوضات هذا الأسبوع، دون أن تتجاوز حدود الموقف.

كما تركز الاهتمام بشكل كبير على ما إذا كان مهلة الأسبوعين التي حددها ترامب لإيران لتقديم عرض جديد توازي مهلة الأسبوعين التي مُنحت في يونيو 2025، والتي تبين أنها كانت خدعة وغطاءً لهجوم ترامب على منشأة فوردو النووية بعد انقضاء ثلاثة أيام فقط من مهلة الأسبوعين.

عندما نقض ترامب الموعد النهائي الذي حدده بنفسه، كان قد التزم الحياد لمدة أسبوع ونصف تقريبًا، في حين كانت إسرائيل قد دمرت معظم الدفاعات الجوية الإيرانية، ولم يكن يواجه خطرًا يُذكر بإرسال قاذفات بي-2 عالية الارتفاع لإلقاء قنابل على فوردو دون مقاومة.

في المقابل، يدرس ترامب حاليًا ما إذا كان سيقود حملة انتخابية أطول بكثير، قد يخسر فيها العديد من الجنود الأمريكيين، فضلًا عن سفن بحرية باهظة الثمن، وقد لا تتحقق فيها الأهداف الأوسع لتغيير النظام.

في ظل هذه الظروف، يعتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين أن الضجة الحالية لا تعدو كونها تعبيرًا عن الإحباط، وتأكيدًا للإيرانيين على خطورة الوضع خلال الأسبوعين المقبلين، بدلًا من أن تكون إشارة إلى هجوم وشيك في الأيام القادمة.

مع ذلك، يُقرّ معظمهم بأن ترامب لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، وحتى الهجوم الوشيك لا يمكن استبعاده تمامًا.

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

لقطات من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري

كورتوا يدخل عالم الاستثمار الرياضي من بوابة لومان الفرنسي

تصعيد دولي مرتقب في أزمة مامادو كامارا بين نهضة بركان والأهلي طرابلس

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

