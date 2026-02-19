كورتوا يدخل عالم الاستثمار الرياضي من بوابة لومان الفرنسي

في خطوة جديدة خارج المستطيل الأخضر، انضم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى قائمة ملاك نادي لو مان الفرنسي، بعدما قرر الاستثمار رسميًا في النادي ضمن مجموعة مستثمرين دوليين.

كورتوا، حارس ريال مدريد، يواصل توسيع حضوره في عالم الأعمال الرياضية، مستفيدًا من خبرته الطويلة في كرة القدم الأوروبية، ليخوض تجربة مختلفة هذه المرة من بوابة الإدارة والاستثمار.

وتضم مجموعة المستثمرين في النادي الفرنسي أسماء بارزة من عالم الرياضة، أبرزهم أسطورة التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وسائق الفورمولا 1 البرازيلي فيليبي ماسا، إضافة إلى الدنماركي كيفن ماغنوسن، في مزيج استثماري يجمع بين نجوم من تخصصات رياضية مختلفة.

الخطوة تعكس توجها متزايدًا بين نجوم الرياضة العالمية نحو الاستثمار في الأندية، سواء بهدف دعم مشاريع تطويرية طويلة المدى أو تنويع مصادر الدخل بعد الاعتزال. ويأمل القائمون على لومان أن تسهم هذه الأسماء اللامعة في تعزيز الحضور التسويقي والرياضي للنادي خلال المرحلة المقبلة.