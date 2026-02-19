وزيرا خارجية إيران والسعودية يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المفاوضات النووية

أ ش أ

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية بين إيران والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الجانبان لتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وأطلع عراقجي نظيره السعودي على آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية السعودي عن امتنانه للمعلومات التي قدمها نظيره الإيراني، معربا عن أمله في استمرار المباحثات الجارية حتى تتمكن إيران والولايات المتحدة من التوصل إلى تسوية للملف النووي.