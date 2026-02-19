قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
سؤال مُحرج من رامز جلال لأسماء جلال: إنتي مرتبطة بفنان مطلق؟
يوسف زيدان يعلق على شكل الهلال: هذا هلال اليوم الثاني
نتنياهو يهدد طهران: ننسق مع ترامب بشأن إيران.. وستتلقى ردا لا تتصوره
وزير خارجية الاحتلال: ندعم نزع سلاح حماس.. وخطة ترامب تعالج جذور الصراع
نتنياهو: لا إعادة بناء لغزة حتى نزع سلاح حماس
علي شعث: نشر 5 آلاف شرطي في غزة خلال ستين يوما
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ثالث ليلة في رمضان
ننشر صور ضحايا محور 30 يونيو جنوب بورسعيد |شاهد
بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين في ثاني ليالي رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نتنياهو يهدد طهران: ننسق مع ترامب بشأن إيران.. وستتلقى ردا لا تتصوره

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
ناصر السيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن "إسرائيل مستعدة لأي سيناريو" في ظل التوترات المستمرة مع إيران، وتعمل بتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال كلمة ألقاها في حفل تخرج ضباط قتاليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست.

وقال نتنياهو: "الشرق الأوسط على مفترق طرق. العناصر المتطرفة ترفض الاستسلام، وتعيد تنظيم صفوفها لتحدينا مجدداً".

وأضاف: "لن نكتفي بما حققناه. نحن مستعدون لأي تحدٍّ، ونعمل بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة. لقد أوضحت لصديقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادئ التي ينبغي أن توجه إسرائيل في المفاوضات مع إيران، ونحن مستعدون لأي سيناريو".

وتابع: "أمر واحد مؤكد: إذا ارتكب نظام آية الله خطأً وهاجمنا، فسوف يواجه رداً لا يتصوره".

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي
اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل
ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

