نتنياهو يهدد طهران: ننسق مع ترامب بشأن إيران.. وستتلقى ردا لا تتصوره

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن "إسرائيل مستعدة لأي سيناريو" في ظل التوترات المستمرة مع إيران، وتعمل بتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال كلمة ألقاها في حفل تخرج ضباط قتاليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست.

وقال نتنياهو: "الشرق الأوسط على مفترق طرق. العناصر المتطرفة ترفض الاستسلام، وتعيد تنظيم صفوفها لتحدينا مجدداً".

وأضاف: "لن نكتفي بما حققناه. نحن مستعدون لأي تحدٍّ، ونعمل بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة. لقد أوضحت لصديقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادئ التي ينبغي أن توجه إسرائيل في المفاوضات مع إيران، ونحن مستعدون لأي سيناريو".

وتابع: "أمر واحد مؤكد: إذا ارتكب نظام آية الله خطأً وهاجمنا، فسوف يواجه رداً لا يتصوره".