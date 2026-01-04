حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب

أعلن مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم توفير طائرات خاصة لنقل الجمهور المصري إلى المغرب حال تأهل منتخب الفراعنة إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وقال مصطفى أبو زهرة في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة ON E: "سنوفر طائرات لنقل الجماهير المصرية للمغرب إذا وصل منتخب مصر لنصف النهائي".

وأضاف: "هناك تنسيق مع وزارة الرياضة بشأن ذلك ومع الشركات الراعية، ومنتخبنا يستاهل كل أشكال الدعم، متفائل جدًا بمنتخب مصر في البطولة الأفريقية وبحسام حسن واللاعبين".

وأكد مصطفى أبو زهرة أن ملف استضافة أي بطولة قارية أو دولية ما زال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن، مشددًا على أن مصر جاهزة دائمًا لتنظيم كبرى البطولات، مشيرا إلى أن التجربة السابقة في استضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 جاءت ناجحة وتم تنظيمها في وقت قياسي.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لم يتقدم بطلب رسمي حتى الآن، في انتظار إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» فتح باب الترشح، مؤكدًا أنه سيتم التقدم فور فتح الباب.

وأوضح أبو زهرة أن تنظيم البطولات العالمية أصبح كل أربع سنوات، معتبرًا أن ذلك يمثل فرصة مهمة لتطوير الكرة الإفريقية ورفع مستواها.

أاستطرد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن منتخب بنين يُعد من أقوى المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة المقبلة، مؤكدا أن منتخب مصر يحظى بدعم كبير من الجماهير المغربية، مؤكدًا أن الأجواء العامة داخل المغرب تساعد على تحقيق الفوز بإذن الله.

أكمل أبو زهرة أنه حرص على الدعاء للمنتخب الوطني بالفوز بالبطولة خلال زيارته للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

واختتم عضو اتحاد الكرة مشيداً بالتنظيم في مدينة أغادير، واصفًا إياه بالنموذجي، مؤكدًا أن بعثة المنتخب تحظى بتعاون كامل وتسهيلات كبيرة دون وجود أي صعوبات تُذكر