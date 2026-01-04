قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث سياسي: ما جرى في فنزويلا إعادة ترتيب لحماية أمن أمريكا القومي من الصين |فيديو
ستاد المحور: الحزن والغضب يسيطران على شباب الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندري
نشأت الديهي يفتح النار على محمد ناصر ومناشدة عاجلة لتركيا وبريطانيا
«مفيش أعمال بتتعرض عليّا».. عبدالله مشرف يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة ويؤكد: «لن أعتزل التمثيل»
مرتب 13 ألف جنيه.. وظائف متاحه بإعلان الشباب والرياضة
برشلونة يحقق فوزا مهما على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب
البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني
الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة
خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2026
غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث سابقة فنزويلا الخطيرة
رويترز: طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

أعلن مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم توفير طائرات خاصة لنقل الجمهور المصري إلى المغرب حال تأهل منتخب الفراعنة إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وقال مصطفى أبو زهرة في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة ON E: "سنوفر طائرات لنقل الجماهير المصرية للمغرب إذا وصل منتخب مصر لنصف النهائي".

وأضاف: "هناك تنسيق مع وزارة الرياضة بشأن ذلك ومع الشركات الراعية، ومنتخبنا يستاهل كل أشكال الدعم، متفائل جدًا بمنتخب مصر في البطولة الأفريقية وبحسام حسن واللاعبين".

وأكد مصطفى أبو زهرة أن ملف استضافة أي بطولة قارية أو دولية ما زال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن، مشددًا على أن مصر جاهزة دائمًا لتنظيم كبرى البطولات، مشيرا إلى أن التجربة السابقة في استضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 جاءت ناجحة وتم تنظيمها في وقت قياسي.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لم يتقدم بطلب رسمي حتى الآن، في انتظار إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» فتح باب الترشح، مؤكدًا أنه سيتم التقدم فور فتح الباب.

وأوضح أبو زهرة أن تنظيم البطولات العالمية أصبح كل أربع سنوات، معتبرًا أن ذلك يمثل فرصة مهمة لتطوير الكرة الإفريقية ورفع مستواها.

أاستطرد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن منتخب بنين يُعد من أقوى المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة المقبلة، مؤكدا أن منتخب مصر يحظى بدعم كبير من الجماهير المغربية، مؤكدًا أن الأجواء العامة داخل المغرب تساعد على تحقيق الفوز بإذن الله.

أكمل أبو زهرة أنه حرص على الدعاء للمنتخب الوطني بالفوز بالبطولة خلال زيارته للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

واختتم عضو اتحاد الكرة مشيداً بالتنظيم في مدينة أغادير، واصفًا إياه بالنموذجي، مؤكدًا أن بعثة المنتخب تحظى بتعاون كامل وتسهيلات كبيرة دون وجود أي صعوبات تُذكر

مصطفى أبو زهرة الاتحاد المصري لكرة القدم الجمهور المصري منتخب الفراعنة أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أحمد شوبير

الحملة بدأت.. شوبير يوجه رسالة بشأن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور

مادورو وزوجته

مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!

ترشيحاتنا

تموين الشرقية

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

مي فاروق ومحمد العمروسي

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

نادية لطفي

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد