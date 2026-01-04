شوبير يكشف التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام بنين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراته المرتقبة أمام منتخب بنين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأحد، أن المدير الفني حسام حسن لن يواجه حيرة كبيرة في اختيار التشكيل، إلا في حال قرر تغيير طريقة اللعب، مشيرًا إلى أن الاعتماد سيكون في الأغلب على نفس العناصر الأساسية.

وأشار إلى أن محمد الشناوي سيحرس عرين المنتخب، وأمامه في خط الدفاع كل من محمد هاني، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمد حمدي. وفي خط الوسط يتواجد حمدي فتحي إلى جانب مروان عطية، مع زيزو في الجهة اليمنى وتريزيجيه في الجهة اليسرى، بينما يقود الهجوم الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش.

وحذر شوبير لاعبي المنتخب من خطورة الهجمات المرتدة، مطالبًا بعدم تكرار ما حدث في مواجهة زيمبابوي، وعدم السماح بامتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية، خاصة في ظل القوة البدنية المعروفة للمنتخبات الإفريقية.

واختتم شوبير تصريحاته مؤكدًا ضرورة عدم التسرع في اتخاذ القرارات داخل الملعب، والتركيز على الجوانب الفنية، مشيرًا إلى امتلاك المنتخب عناصر هجومية قوية على رأسها محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه وزيزو، بالإضافة إلى قوة مروان عطية في التسديد، ووجود ظهيرين مميزين، وحمدي فتحي، متمنيًا التوفيق للمنتخب وإسعاد الجماهير المصرية.