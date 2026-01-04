قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد: مصر أرض الأمن والسلام وموطن المحبة والتسامح
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد
أعضاء النواب يستخرجون الكارنيهات من مقر البرلمان بالعاصمة الجديدة| صور
2475 فتوى بالإنجليزية والفرنسية.. فتوى برو يحصد ثقة المسلمين في الغرب خلال 2025
شوبير يكشف التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام بنين
دعاء 15 رجب للرزق وتيسير الأمور.. اللهم ارزقني خير الأيام القادمة
كوكب وحيد يجوب الفضاء.. أول رصد مباشر لكوكب تائه بحجم زحل
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
رياضة

شوبير يكشف التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام بنين

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراته المرتقبة أمام منتخب بنين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأحد، أن المدير الفني حسام حسن لن يواجه حيرة كبيرة في اختيار التشكيل، إلا في حال قرر تغيير طريقة اللعب، مشيرًا إلى أن الاعتماد سيكون في الأغلب على نفس العناصر الأساسية.

وأشار إلى أن محمد الشناوي سيحرس عرين المنتخب، وأمامه في خط الدفاع كل من محمد هاني، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمد حمدي. وفي خط الوسط يتواجد حمدي فتحي إلى جانب مروان عطية، مع زيزو في الجهة اليمنى وتريزيجيه في الجهة اليسرى، بينما يقود الهجوم الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش.

وحذر شوبير لاعبي المنتخب من خطورة الهجمات المرتدة، مطالبًا بعدم تكرار ما حدث في مواجهة زيمبابوي، وعدم السماح بامتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية، خاصة في ظل القوة البدنية المعروفة للمنتخبات الإفريقية.

واختتم شوبير تصريحاته مؤكدًا ضرورة عدم التسرع في اتخاذ القرارات داخل الملعب، والتركيز على الجوانب الفنية، مشيرًا إلى امتلاك المنتخب عناصر هجومية قوية على رأسها محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه وزيزو، بالإضافة إلى قوة مروان عطية في التسديد، ووجود ظهيرين مميزين، وحمدي فتحي، متمنيًا التوفيق للمنتخب وإسعاد الجماهير المصرية.

شوبير منتخب مصر امم افريقيا

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

بوتين وترامب

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

منتخب مصر

اليوم .. اجتماع فني لمباراة مصر ضد بنين قبل موقعة أمم أفريقيا

بنتايج

جلسة مرتقبة في الزمالك لحل أزمة بنتايج

حامد حمدان

عبد الواحد السيد: الأهلي مش بيعرف يخلص لاعب بيراميدز عايزه

بالصور

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد