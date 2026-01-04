قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد: مصر أرض الأمن والسلام وموطن المحبة والتسامح
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد
أعضاء النواب يستخرجون الكارنيهات من مقر البرلمان بالعاصمة الجديدة| صور
2475 فتوى بالإنجليزية والفرنسية.. فتوى برو يحصد ثقة المسلمين في الغرب خلال 2025
شوبير يكشف التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام بنين
دعاء 15 رجب للرزق وتيسير الأمور.. اللهم ارزقني خير الأيام القادمة
كوكب وحيد يجوب الفضاء.. أول رصد مباشر لكوكب تائه بحجم زحل
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اليوم .. اجتماع فني لمباراة مصر ضد بنين قبل موقعة أمم أفريقيا

عبدالله هشام

يعقد اليوم الأحد الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب مصر ضد بنين فى دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، والمقرر لها غداً الاثنين، بحضور طاقم الحكام ومراقبي المباراة وممثلي كل فريق لتحديد ألوان قميص كل فريق في المباراة المرتقبة وكذلك ضوابط المباراة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف طاقم تحكيم لقاء منتخبي مصر وبنين ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، ويضم الطاقم الجابوني بيير جيسلان أوتشو حكما للساحة، ويعاونه كل من بوريس مارليز ديتسوغا مساعد أول وآموس أبييني ندونغ مساعد ثان ومسيي جيسي أوفيد نكونكو حكما رابعا  والمغربي حمزة الفارق حكما لتقنية الفيديو  وزكريا برنيسي حكم مساعد لتقنية الفيديو  وليتيسيا أنتونيلا فيانا حكم مساعد لتقنية الفيديو.

