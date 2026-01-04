اليوم .. اجتماع فني لمباراة مصر ضد بنين قبل موقعة أمم أفريقيا

يعقد اليوم الأحد الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب مصر ضد بنين فى دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، والمقرر لها غداً الاثنين، بحضور طاقم الحكام ومراقبي المباراة وممثلي كل فريق لتحديد ألوان قميص كل فريق في المباراة المرتقبة وكذلك ضوابط المباراة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف طاقم تحكيم لقاء منتخبي مصر وبنين ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، ويضم الطاقم الجابوني بيير جيسلان أوتشو حكما للساحة، ويعاونه كل من بوريس مارليز ديتسوغا مساعد أول وآموس أبييني ندونغ مساعد ثان ومسيي جيسي أوفيد نكونكو حكما رابعا والمغربي حمزة الفارق حكما لتقنية الفيديو وزكريا برنيسي حكم مساعد لتقنية الفيديو وليتيسيا أنتونيلا فيانا حكم مساعد لتقنية الفيديو.