مقتــل 40 بينهم مدنيون بالهجوم الأمريكي الأول.. وتأهب بالجيش تحسباً لهجوم آخر على فنزويلا
لميس الحديدي: اعتقال مادورو يعلن بداية عالم تحكمه القوة لا القانون | فيديو
«النقل» تنشر صورًا جديدة توضح الإقبال الكثيف على استقلال القطار الكهربائي الخفيف |شاهد
إياك وهذا الفعل في رجب ..أشد حرمة من باقي الشهور
تفاصيل تأجيل الدوري حال بلوغ منتخب مصر نصف نهائي أمم أفريقيا.. وخلاف طه عزت مع سويلم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر.. وتحذير ياباني من إطلاق آخر
الأهلي يُواجه أزمة في تسويق أشرف داري .. لهذا السبب
اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا وعودة الرحلات
سيناريو مجنون .. إبراهيم عبدالجواد يكشف لحظات الحسم المُثيرة في مباراة مالي وتونس
رسالة ترامب للعالم بعد إعلانه نجاح عملية فنزويلا واعتقال مادورو برفقة زوجته
بعد شوط أول مُتكافئ.. برشلونة يحسم ديربي كتالونيا بثنائية نظيفة أمام إسبانيول
بعد تفوق «مالي» 3-2 بركلات الترجيح.. إعلامي: «خسارة تونس مؤلمة»
رياضة

تفاصيل تأجيل الدوري حال بلوغ منتخب مصر نصف نهائي أمم أفريقيا.. وخلاف طه عزت مع سويلم

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

قال محمد جمال، الناقد الرياضي، إن رابطة الأندية استقرت مبدئيًا على تأجيل مسابقة الدوري في حال نجاح منتخب مصر في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك لتفادي ضغط المباريات ومراعاة مصلحة المنتخب الوطني.

وأوضح محمد جمال، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن طه عزت لم يرحل عن رابطة الأندية كما تردد، لكنه أصبح مشرفًا على إدارة المسابقات، بعد بدء عمله في أحد الأندية الإماراتية إلى جانب استمراره داخل الرابطة، مشيرًا إلى أن عزت يعتمد حاليًا بشكل كبير على نائبيه في تسيير العمل اليومي.

وأشار إلى وجود خلافات بين طه عزت وثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، لأسباب متعددة تتعلق بوجهات نظر مختلفة في إدارة بعض الملفات داخل الرابطة.

واختتم محمد جمال تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة هو من تحمّل تكلفة العزومة الخاصة بلاعبي منتخب مصر، نافيًا ما تردد حول تكفل محمد صلاح بهذه النفقات.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=rXc-hMk6gpk

محمد جمال الناقد الرياضي رابطة الأندية مسابقة الدوري منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية المنتخب الوطني

