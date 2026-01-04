تفاصيل تأجيل الدوري حال بلوغ منتخب مصر نصف نهائي أمم أفريقيا.. وخلاف طه عزت مع سويلم

قال محمد جمال، الناقد الرياضي، إن رابطة الأندية استقرت مبدئيًا على تأجيل مسابقة الدوري في حال نجاح منتخب مصر في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك لتفادي ضغط المباريات ومراعاة مصلحة المنتخب الوطني.

وأوضح محمد جمال، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن طه عزت لم يرحل عن رابطة الأندية كما تردد، لكنه أصبح مشرفًا على إدارة المسابقات، بعد بدء عمله في أحد الأندية الإماراتية إلى جانب استمراره داخل الرابطة، مشيرًا إلى أن عزت يعتمد حاليًا بشكل كبير على نائبيه في تسيير العمل اليومي.

وأشار إلى وجود خلافات بين طه عزت وثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، لأسباب متعددة تتعلق بوجهات نظر مختلفة في إدارة بعض الملفات داخل الرابطة.

واختتم محمد جمال تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة هو من تحمّل تكلفة العزومة الخاصة بلاعبي منتخب مصر، نافيًا ما تردد حول تكفل محمد صلاح بهذه النفقات.

