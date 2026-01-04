قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ردده قبل أذان الفجر للمتوفى.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
رحيل الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو
ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد
ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها
الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء
أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو
وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة
نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته
إعلامي: مصطفى محمد أفضل من مرموش ويستحق أن يكون المهاجم الأساسي لمنتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد جلال عن أحقية مصطفى محمد أن يكون المهاجم الأساسي لمنتخب مصر.

مهاجم منتخب مصر 

وقال أحمد جلال عبر تصريحات إذاعية: “مصطفى محمد يستحق أن يكون المهاجم الأساسي لمنتخب مصر بدلا من عمر مرموش”.

وكان قد أعلن مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم توفير طائرات خاصة لنقل الجمهور المصري إلى المغرب حال تأهل منتخب الفراعنة إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وقال مصطفى أبو زهرة في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة ON E: "سنوفر طائرات لنقل الجماهير المصرية للمغرب إذا وصل منتخب مصر لنصف النهائي".

وأضاف: "هناك تنسيق مع وزارة الرياضة بشأن ذلك ومع الشركات الراعية، ومنتخبنا يستاهل كل أشكال الدعم، متفائل جدًا بمنتخب مصر في البطولة الأفريقية وبحسام حسن واللاعبين".

وأكد مصطفى أبو زهرة أن ملف استضافة أي بطولة قارية أو دولية ما زال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن، مشددًا على أن مصر جاهزة دائمًا لتنظيم كبرى البطولات، مشيرا إلى أن التجربة السابقة في استضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 جاءت ناجحة وتم تنظيمها في وقت قياسي.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لم يتقدم بطلب رسمي حتى الآن، في انتظار إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» فتح باب الترشح، مؤكدًا أنه سيتم التقدم فور فتح الباب.

وأوضح أبو زهرة أن تنظيم البطولات العالمية أصبح كل أربع سنوات، معتبرًا أن ذلك يمثل فرصة مهمة لتطوير الكرة الإفريقية ورفع مستواها.

أاستطرد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن منتخب بنين يُعد من أقوى المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة المقبلة، مؤكدا أن منتخب مصر يحظى بدعم كبير من الجماهير المغربية، مؤكدًا أن الأجواء العامة داخل المغرب تساعد على تحقيق الفوز بإذن الله.

أكمل أبو زهرة أنه حرص على الدعاء للمنتخب الوطني بالفوز بالبطولة خلال زيارته للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

واختتم عضو اتحاد الكرة مشيداً بالتنظيم في مدينة أغادير، واصفًا إياه بالنموذجي، مؤكدًا أن بعثة المنتخب تحظى بتعاون كامل وتسهيلات كبيرة دون وجود أي صعوبات تُذكر

