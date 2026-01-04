قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ربيع ياسين يكشف عن أفضل لاعب في مركز الظهير الأيسر بصفوف المنتخب

ربيع ياسين
ربيع ياسين
باسنتي ناجي

كشف ربيع ياسين نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر عن أفضل مركز الظهير الأيسر .

منتخب مصر 

وقال ربيع ياسين في تصريحات إذاعيه: "محمد حمدي الأفضل في مركز الظهير الأيسر بدلا من فتوح، وإمام عاشور يجب تجهيزه في مباراة بنين حتى يشارك في الأدوار الحاسمة والمنتخبات الأصعب".

وكان قد قال محمد جمال، الناقد الرياضي، إن رابطة الأندية استقرت مبدئيًا على تأجيل مسابقة الدوري في حال نجاح منتخب مصر في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك لتفادي ضغط المباريات ومراعاة مصلحة المنتخب الوطني.

وأوضح محمد جمال، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن طه عزت لم يرحل عن رابطة الأندية كما تردد، لكنه أصبح مشرفًا على إدارة المسابقات، بعد بدء عمله في أحد الأندية الإماراتية إلى جانب استمراره داخل الرابطة، مشيرًا إلى أن عزت يعتمد حاليًا بشكل كبير على نائبيه في تسيير العمل اليومي.

وأشار إلى وجود خلافات بين طه عزت وثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، لأسباب متعددة تتعلق بوجهات نظر مختلفة في إدارة بعض الملفات داخل الرابطة.

واختتم محمد جمال تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة هو من تحمّل تكلفة العزومة الخاصة بلاعبي منتخب مصر، نافيًا ما تردد حول تكفل محمد صلاح بهذه النفقات.

