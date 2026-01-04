قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026
الظهور الأول لـ «بنتايك» بعد أزمة فسخ تعاقده مع الزمالك .. فيديو خاص
أحمد موسى: إحنا بلد قوية جدًا والعفي محدش ياكل لقمته.. وترامب يُهدّد: مستعدون لتنفيذ هجمة ثانية على فنزويل.. والأرصاد تحذرا | أخبار التوك شو
مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم.. والمغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا
شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية ... التعليم تعلن التفاصيل الرسمية
وفاة السيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
إصابة عاملين انهارت عليهما كتلة صخرية أثناء عملهما بصحراء قنا
إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالنقب.. واقتحامات بالضفة الغربية
«ستارلينك» : توفير خدمة الإنترنت مجاناً لفنزويلا حتى 3 فبراير
مؤرخ أرجنتيني: ترامب يُسيطر الآن على فنزويلا والنفط صار ملكًا لهم
رياضة

اليوم .. انطلاق الجولة الخامسة من مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 / 2026

كأس عاصمة مصر
كأس عاصمة مصر
رباب الهواري

تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025 / 2026، على أن تستمر المباريات حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 يناير الجاري، في إطار جدول مكثف يشهد إقامة لقاءات قوية ومؤثرة في مسار البطولة.

جدول مكثف على مدار 3 أيام

تقام مواجهات الجولة الخامسة على مدار ثلاثة أيام متتالية دون توقف، بواقع ثلاث مباريات يوميًا، وفي مواعيد مختلفة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة أكبر عدد ممكن من اللقاءات، في ظل ازدحام الأجندة الكروية محليًا وقاريًا خلال هذه الفترة.

غياب الأهلي والزمالك عن الجولة

تشهد هذه الجولة غياب قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بعدما حصلا على راحة من خوض المباريات، نظرًا لوجود 7 فرق فقط في مجموعتهما. ويذكر أن الفريقين شاركا في بعض مباريات البطولة خلال الجولات الماضية بفرق الشباب والناشئين.
 

تعديل مواعيد بعض المباريات

قررت الجهات المنظمة تعديل موعد مباراتي المقاولون العرب أمام غزل المحلة، والمصري أمام سموحة، لتقاما في تمام الرابعة عصرًا بدلًا من الخامسة مساءً، وذلك لتفادي التعارض مع مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية “كان 2025”.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة

الأحد 4 يناير

طلائع الجيش × فاركو – الخامسة مساءً (استاد جهاز الرياضة)

حرس الحدود × كهرباء الإسماعيلية – الخامسة مساءً (استاد المكس)

مودرن سبورت × بيراميدز – الثامنة مساءً (استاد السلام)

الإثنين 5 يناير

المصري × سموحة – الرابعة عصرًا (استاد السويس الجديد)

المقاولون العرب × غزل المحلة – الرابعة عصرًا (استاد الجبل الأخضر)

البنك الأهلي × وادي دجلة – الثامنة مساءً (استاد هيئة قناة السويس)

الثلاثاء 6 يناير

إنبي × سيراميكا – الخامسة مساءً (استاد بتروسبورت)

الجونة × بتروجت – الخامسة مساءً (استاد خالد بشارة)

الاتحاد السكندري × زد – الثامنة مساءً (استاد الإسكندرية)

القناة الناقلة

تُذاع مباريات بطولة كأس عاصمة مصر عبر شاشة قناة “أون سبورت”، مع استوديوهات تحليلية تضم نخبة من أبرز المحللين الرياضيين


 

كأس عاصمة مصر فاركو الاهلي الزمالك غزل المحلة

