اليوم .. انطلاق الجولة الخامسة من مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 / 2026

تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025 / 2026، على أن تستمر المباريات حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 يناير الجاري، في إطار جدول مكثف يشهد إقامة لقاءات قوية ومؤثرة في مسار البطولة.

جدول مكثف على مدار 3 أيام

تقام مواجهات الجولة الخامسة على مدار ثلاثة أيام متتالية دون توقف، بواقع ثلاث مباريات يوميًا، وفي مواعيد مختلفة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة أكبر عدد ممكن من اللقاءات، في ظل ازدحام الأجندة الكروية محليًا وقاريًا خلال هذه الفترة.

غياب الأهلي والزمالك عن الجولة

تشهد هذه الجولة غياب قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بعدما حصلا على راحة من خوض المباريات، نظرًا لوجود 7 فرق فقط في مجموعتهما. ويذكر أن الفريقين شاركا في بعض مباريات البطولة خلال الجولات الماضية بفرق الشباب والناشئين.



تعديل مواعيد بعض المباريات

قررت الجهات المنظمة تعديل موعد مباراتي المقاولون العرب أمام غزل المحلة، والمصري أمام سموحة، لتقاما في تمام الرابعة عصرًا بدلًا من الخامسة مساءً، وذلك لتفادي التعارض مع مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية “كان 2025”.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة

الأحد 4 يناير

طلائع الجيش × فاركو – الخامسة مساءً (استاد جهاز الرياضة)

حرس الحدود × كهرباء الإسماعيلية – الخامسة مساءً (استاد المكس)

مودرن سبورت × بيراميدز – الثامنة مساءً (استاد السلام)

الإثنين 5 يناير

المصري × سموحة – الرابعة عصرًا (استاد السويس الجديد)

المقاولون العرب × غزل المحلة – الرابعة عصرًا (استاد الجبل الأخضر)

البنك الأهلي × وادي دجلة – الثامنة مساءً (استاد هيئة قناة السويس)

الثلاثاء 6 يناير

إنبي × سيراميكا – الخامسة مساءً (استاد بتروسبورت)

الجونة × بتروجت – الخامسة مساءً (استاد خالد بشارة)

الاتحاد السكندري × زد – الثامنة مساءً (استاد الإسكندرية)

القناة الناقلة

تُذاع مباريات بطولة كأس عاصمة مصر عبر شاشة قناة “أون سبورت”، مع استوديوهات تحليلية تضم نخبة من أبرز المحللين الرياضيين



