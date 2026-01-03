عقوبات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الرابعة من دور المجموعات، وذلك طبقًا للائحة مسابقة كأس عاصمة مصر، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة:

إيقاف بيتر صنداي، لاعب فريق غزل المحلة، مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعبة خطره.

توجيه لفت نظر لفريق غزل المحلة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 100 ألف جنيه؛ وذلك بسبب الانسحاب المؤقت للفريق ثم استئناف اللعب مرة أخرى.

مباراة سموحة وكهرباء الإسماعيلية:

إيقاف محمد مدحت سعيد السيد علي، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعبة خطره.

مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو:

منع السيد أحمد عبد المنعم السيد سليمان خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

مباراة وادي دجلة والجونة:

إيقاف محمد علاء الدين سليمان، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة الإسماعيلي ومودرنسبورت:

إيقاف محمد صبري محمد شحاتة، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعبة خطره.