سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقدس.. وقوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في رام الله والبيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر

رابطة الأندية
رابطة الأندية
إسلام مقلد

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الرابعة من دور المجموعات، وذلك طبقًا للائحة مسابقة كأس عاصمة مصر، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة:

إيقاف بيتر صنداي، لاعب فريق غزل المحلة، مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعبة خطره.

توجيه لفت نظر لفريق غزل المحلة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 100 ألف جنيه؛ وذلك بسبب الانسحاب المؤقت للفريق ثم استئناف اللعب مرة أخرى.

مباراة سموحة وكهرباء الإسماعيلية:

إيقاف محمد مدحت سعيد السيد علي، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعبة خطره.

مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو:

منع السيد أحمد عبد المنعم السيد سليمان خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

مباراة وادي دجلة والجونة:

إيقاف محمد علاء الدين سليمان، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت:

إيقاف محمد صبري محمد شحاتة، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعبة خطره.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية المصرية كأس عاصمة مصر

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

سيارات عائلية ‏SUV

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

