متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع ضخم يُعيد رسم خريطة السياحة حول الأهرامات
بمشاركة اللبنانية لولا جفان.. أحمد سعد يستعد لإحياء أضخم حفلات العبور الأحد المقبل |صور
متحدث الحكومة: تطوير منطقة الأهرامات يمتد من مطار سفنكس حتى دهشور بالتنسيق مع اليونسكو
مناقشات مستمرة.. السفير الأمريكي بأنقرة: «إس-400» لم يعد عائقًا أمام مقاتلات «إف-35» التركية
ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
أتليتكو مدريد يفوز 3-2 على ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا
متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابط
موناكو الفرنسي يقتنص فوزًا ثمينًا من جلطة سراي في ليلة مثيرة بالدوري الأوروبي
برشلونة يقلب الطاولة على «فرانكفورت» ويفوز 2-1 في دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يفشل في الحفاظ على تقدمه ويسقط أمام أتالانتا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا
توتنهام يضرب «سلافيا براجا» بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
أحمد موسى لمسئولي رابطة الأندية: خايفين على الإعلانات ومش شايفين البلد.. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية وانخفاض درجات الحرارة مع بدء فصل الشتاء | أخبار التوك شو

هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

الحكومة: إنتاج 45 ألف ضفيرة كهربائية للسيارات يوميا في مصنع ليوني مصر
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل افتتاح رئيس مجلس الوزراء لمصنع ليوني مصر لضفائر السيارات .

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية وانخفاض درجات الحرارة مع بدء فصل الشتاء
قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر دخلت فصل الشتاء رسميًا، مع توقع حالة من التقلبات الجوية تستمر طوال الأسبوع حتى الخميس المقبل.

الحل قريب أوي | رسالة عاجلة من وزير الرياضة للجماهير بشأن أرض الزمالك
تجاوب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع طلب الإعلامي أحمد موسى، والذي قال فيه: لي رجاء شخصي إن فيه ملايين من جماهير الزمالك متأثرين بموضوع أرض النادي، والنادي كبير وجماهيره محترمة وكحكومة لازم يكون فيه تدخل وحل للموضوع ونقولهم الموضوع اتحل.

روابط مجهولة | تنظيم الاتصالات يكشف طرق عاجلة للوقاية من الهاكرز
أكد محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الأجهزة الفنية رصدت في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في محاولات اختراق الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين، يتم تنفيذ جزء كبير منها عبر رسائل وروابط مجهولة المصدر تستهدف المستخدمين داخل مصر وفي عدد من دول العالم.

أحمد موسى لمسئولي رابطة الأندية: خايفين على الإعلانات ومش شايفين البلد
انتقد الإعلامي أحمد موسى، عدم إيقاف الدوري من أجل بطولة كأس العرب والتي تسببت في خروج الفراعنة بعد الخروج المهين إثر التعادل السلبي أمام الإمارات والكويت قبل الهزيمة أمام الأردن قبل قليل.

توقف عن أي حديث | وزير الرياضة يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ حلمي طولان
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن من حق الشعب المصري أن يحزن على خروج منتخب مصر من بطولة كأس العرب 2025.

الفراولة رقم واحد .. الصناعات الغذائية: صادراتنا سجلت 5.8 مليار دولار
أكد هاني عافية عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية تسجل ارقاما قياسية في 2025  بعد تسجيل ارقام قياسية في عام 2024 .

الهيئة الوطنية: الانتخابات حق أصيل للمواطن يعبر من خلالها عن الإرادة الحرة
وجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة للشعب المصري.

محام بالجنائية الدولية: قائد الجنجويد في إقليم دارفور ارتكب فظائع
علق الدكتور مايكل كارنافاس، محامٍ لدى المحكمة الجنائية الدولية، على الحكم الصادر بالسجن 20 عامًا ضد علي كوشيب، وهو واحد من أبرز قيادات الجنجويد السابقة في إقليم دارفور.

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يصدر قرارا بتكليف مدير جديد للدعوة بمديرية القاهرة

المنتدى الثاني للأسرة العربية

معايير جديدة لحماية النشء.. مجلس الأسرة العربية للتنمية يصدر وثيقة الإعلام الأسري

ملتقى الجامع الأزهر

المشرف على الرواق الأزهري: القرآن الكريم يمثل إعجازا عقليا يدفع المؤمن نحو التفكر والتدبر

ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور

عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
طريقة عمل البيض بالسبانخ .. صحية وسهلة التحضير

طريقة عمل البيض والسبانخ
وداعًا للمواد الكيميائية .. وصفات طبيعية لفرد الشعر .. ناعم وصحي لجمالكِ

أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب
جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

