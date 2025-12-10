أحمد موسى لمسئولي رابطة الأندية: خايفين على الإعلانات ومش شايفين البلد.. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية وانخفاض درجات الحرارة مع بدء فصل الشتاء | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

الحكومة: إنتاج 45 ألف ضفيرة كهربائية للسيارات يوميا في مصنع ليوني مصر

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل افتتاح رئيس مجلس الوزراء لمصنع ليوني مصر لضفائر السيارات .

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية وانخفاض درجات الحرارة مع بدء فصل الشتاء

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر دخلت فصل الشتاء رسميًا، مع توقع حالة من التقلبات الجوية تستمر طوال الأسبوع حتى الخميس المقبل.

الحل قريب أوي | رسالة عاجلة من وزير الرياضة للجماهير بشأن أرض الزمالك

تجاوب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع طلب الإعلامي أحمد موسى، والذي قال فيه: لي رجاء شخصي إن فيه ملايين من جماهير الزمالك متأثرين بموضوع أرض النادي، والنادي كبير وجماهيره محترمة وكحكومة لازم يكون فيه تدخل وحل للموضوع ونقولهم الموضوع اتحل.

روابط مجهولة | تنظيم الاتصالات يكشف طرق عاجلة للوقاية من الهاكرز

أكد محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الأجهزة الفنية رصدت في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في محاولات اختراق الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين، يتم تنفيذ جزء كبير منها عبر رسائل وروابط مجهولة المصدر تستهدف المستخدمين داخل مصر وفي عدد من دول العالم.

أحمد موسى لمسئولي رابطة الأندية: خايفين على الإعلانات ومش شايفين البلد

انتقد الإعلامي أحمد موسى، عدم إيقاف الدوري من أجل بطولة كأس العرب والتي تسببت في خروج الفراعنة بعد الخروج المهين إثر التعادل السلبي أمام الإمارات والكويت قبل الهزيمة أمام الأردن قبل قليل.

توقف عن أي حديث | وزير الرياضة يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ حلمي طولان

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن من حق الشعب المصري أن يحزن على خروج منتخب مصر من بطولة كأس العرب 2025.

الفراولة رقم واحد .. الصناعات الغذائية: صادراتنا سجلت 5.8 مليار دولار

أكد هاني عافية عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية تسجل ارقاما قياسية في 2025 بعد تسجيل ارقام قياسية في عام 2024 .

الهيئة الوطنية: الانتخابات حق أصيل للمواطن يعبر من خلالها عن الإرادة الحرة

وجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة للشعب المصري.

محام بالجنائية الدولية: قائد الجنجويد في إقليم دارفور ارتكب فظائع

علق الدكتور مايكل كارنافاس، محامٍ لدى المحكمة الجنائية الدولية، على الحكم الصادر بالسجن 20 عامًا ضد علي كوشيب، وهو واحد من أبرز قيادات الجنجويد السابقة في إقليم دارفور.