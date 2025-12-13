جنش يكشف كواليس علاقته بحراس الزمالك..ويؤكد: أريد الاعتزال داخل الأبيض

تحدث محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الاتحاد السكندري والزمالك السابق، عن العديد من الكواليس التي عاشها داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه تعلم دائمًا احترام زملائه.

وأوضح جنش أن الموسم الأخير له في الزمالك شهد توترًا في العلاقة بينه وبين محمد أبو جبل، مشيرًا إلى أن عودته من الإصابة تزامنت مع مشاركة أبو جبل أساسيًا، وهو ما خلق حساسية غذّتها السوشيال ميديا.

خلافات ومواقف داخل غرفة الملابس



أكد جنش أنه خلال موسمه الأخير كان يتدخل لحل الأزمات بين الحراس، لكنه وجد نفسه “متاخد في الرجلين”. وقال إن بعض المشكلات حدثت بينه وبين أبو جبل في فترة قصيرة، لكنه لم يفتعل أي أزمة مع أي من زملائه سواء عبد الواحد السيد أو أحمد الشناوي أو محمد أبو جبل.

ذكريات نهائي القرن ودعم فيريرا

توقف جنش عند مباراة نهائي القرن، موضحًا أنه كان بديلًا بسبب عودته من الإصابة. كما كشف أنه في نهائي كأس مصر 2015، ورغم مطالبات البعض بعدم مشاركته، أصر فيريرا على الدفع به. وأضاف أن المدرب البرتغالي علّم اللاعبين الكثير من التفاصيل المهمة في كرة القدم.

صفقة العودة للزمالك التي لم تكتمل

أوضح جنش أنه كان قريبًا من العودة للزمالك الموسم الماضي، لكن المفاوضات بين الزمالك ومودرن سبورت لم تكتمل. ونفى تمامًا توقيعه للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه رفض عرضًا من أهلي جدة من أجل الزمالك.

علاقته بميول الجماهير وزملائه

صرّح جنش بأنه لم يكن زمالكاويًا في طفولته وكان يشجع الأولمبي، لكنه “تزملَك” فور ارتداء القميص الأبيض. وأشار إلى أن شيكابالا أقرب أصدقائه، وأن وجوده كان دائمًا إيجابيًا داخل الفريق.

أحلام الاعتزال وموقف زيزو وبن شرقي

اختتم جنش حديثه بالإشارة إلى رغبته في الاعتزال داخل الزمالك، مؤكدًا أن الخسارة في نهائي القرن أثرت كثيرًا على الفريق. كما كشف أن ساسي وبن شرقي طلبا الرحيل بعد فترة من المباراة.

وفي شأن انتقال زيزو وبن شرقي للأهلي، قال إن زيزو كان لديه تحفظات على إدارة الزمالك وكان قريبًا من الانتقال لـ نيوم السعودي، بينما بن شرقي أبلغه بأنه سيوقع للأهلي بعد تعثّر عودته للزمالك



