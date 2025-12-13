قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

جنش يعتذر لجماهير الاتحاد السكندري: "مكسوف أنزل الشارع"

جنش
جنش
رباب الهواري

قدّم محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري، اعتذارًا صريحًا ومؤثرًا لجماهير ناديه، بعد سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يشعر بالخجل الشديد من الخروج إلى الشارع بسبب وضع الفريق الحالي.

اعتذار باسم اللاعبين والجهاز الفني

وقال جنش في تصريحات إعلامية مع أحمد شوبير، إن الجماهير لا تستحق الحالة التي وصل إليها الفريق، مضيفًا أنه يعتذر نيابةً عن جميع زملائه اللاعبين، وأنهم يشعرون بنفس القدر من المسؤولية تجاه هذه النتائج المخيبة للآمال. وأكد الحارس أن ما يحدث لا يليق بتاريخ نادي الاتحاد السكندري ولا بمكانته الكبيرة في الكرة المصرية.

دعوة الجماهير للوقوف خلف الفريق في الوقت الصعب

وأوضح جنش أن الفريق يمر بظروف صعبة تستوجب تكاتف الجميع، وخاصة الجماهير التي اعتاد لاعبو الاتحاد على دعمها الكبير في مختلف الظروف. ووجّه جنش رسالة واضحة للجماهير قائلًا: “أطلب منكم الدعم، خصوصًا للاعبين الشباب، فهم بحاجة إلى المساندة لعبور هذه المرحلة الحرجة”.

رسالة خاصة قبل مباراة السبت المقبل

وتحدث جنش عن المباراة المقبلة للفريق يوم السبت، مؤكدًا أن حضور الجماهير سيكون عنصرًا حاسمًا في رفع الروح المعنوية للاعبين، تمامًا كما كان يحدث في الماضي عندما كان ملعب الإسكندرية يمتلئ بالمشجعين في كل مناسبة. وشدد على أن وجود الجمهور بأعداد كبيرة سيمنح اللاعبين دفعة قوية لتقديم الأفضل ومحاولة تغيير وضع الفريق في جدول الدوري.

ختام حديثه بتجديد الاعتذار

واختتم جنش تصريحاته بتجديد الاعتذار لجماهير الاتحاد السكندري، مؤكدًا أن اللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم خلال الفترة القادمة لتصحيح المسار واستعادة مكانة النادي الطبيعية بين الكبار، مشيرًا إلى ثقته في قدرة الفريق على عبور الأزمة بدعم الجمهور وإصرار اللاعبين


 

جنش الاتحاد السكندرى اخبار الرياضة دورى نايل

