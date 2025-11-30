العشري يكشف لـ صدى البلد حقيقة المفاوضات مع الاتحاد السكندري

يسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، حسم موقفه من رحيل المدرب تامر مصطفى أو استمراره، وذلك بعد وداع الفريق بطولة كأس مصر بعد الخسارة من كهرباء الإسماعيلية في دور الـ32.

وخرج تامر مصطفي ، من دائرة البقاء في الإدارة الفنية للاتحاد السكندري ، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس مصر .

ودخل طارق العشري، دائرة المرشحين لقيادة الاتحاد السكندري، خلفا لتامر مصطفي .

وتواصل صدي البلد، مع طارق العشري المدير الفني المرشح لقيادة الاتحاد السكندري ، وأكد العشري عن وجود مفاوضات من أجل تولي القيادة الفنية للفريق، ولكن لم يتم حسن الأمر بصفة نهائية.

ويرغب مسؤولو الاتحاد السكندري، في التعاقد مع طارق العشري من أجل إنقاذ الفريق والهروب من دائرة الهبوط من الدوري الممتاز ومصالحة الجماهير .