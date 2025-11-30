السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتي للحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مركز خدمة العملاء الصوتي، لتيسير الاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليًا عبر الاتصال التليفوني، بما يتيح تقديم مستوى خدمة متميز لجمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار حرصها على تطوير خدماتها، وتنويع قنوات بيع التذاكر وتوفير المعلومات للركاب، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والحوكمة في تقديم الخدمات العامة.

ويتيح مركز خدمة العملاء الجديد العديد من الخدمات، منها:

الاستعلام عن مواعيد وبيانات القطارات على جميع الخطوط.

الاستعلام عن طرق وقنوات بيع التذاكر على مستوى الجمهورية.

متابعة التذاكر الصادرة من مختلف القنوات مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول ووكلاء البيع.

تسجيل الشكاوى وتوجيهها للجهات المختصة لحلها ومنع تكرارها.

حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط عبر نظام آلي متكامل، يشمل خطوات الحجز والدفع واستلام التذكرة على الهاتف المحمول.

وتعمل الخدمة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، عبر الاتصال بالرقم 1661 من الهاتف المحمول، أو 09000661 من الهاتف الأرضي، مقابل تكلفة 1.5 جنيه للدقيقة.

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تهدف لتسهيل حصول الركاب على التذاكر ومعلومات السفر، وتوفير تجربة آمنة وسريعة مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في منظومة السكك الحديدية.