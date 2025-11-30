الرئيس اللبناني: أبلغوا العالم اننا لن نستسلم أو نرحل

قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن لبنان يجمع بين الإيمان والحرية والاختلاف والوحدة، منوها أننا نتطلع إلى إنهاء الحروب والدمار.

وأضاف الرئيس اللبناني خلال لقائه مع بابا الفاتيكان، أن بقاء لبنان الذي نعرفه هو شرط لقيام السلام المصالحة، وأن النظام الدستوري قائم على التساوي.

وأوضح أن لبنان هو وطن الحرية لكل إنسان، وواجب الإنسانية الحية الحفاظ على لبنان، منوها أنه إذا سقط النموذج اللبناني في الحياة الحرة فلا مكان آخر يصلح لها.

وتابع: وإذا تعطل لبنان سيكون البديل خطوط تماس بين التطرف والعنف الفكري، قائلا "أبلغوا العالم بأننا لن نستسلم ولن نرحل بل سنبقى هنا".



وأكد الرئيس اللبناني، أن مستقبل الشرق لا يمكن أن يبنى إلا بالشراكة والتعددية والاحترام المتبادل.