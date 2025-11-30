قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتي للحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات
النقل تؤكد عدم وجود أي حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على فيسبوك
بابا الفاتيكان: قيام دولة فلسطينية الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
مصر تترأس لجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين
بعد هتك عرض أطفال.. مدرسة سيدز من النيابة العامة لـ العسكرية| إيه الحكاية؟
أخبار البلد

11 ألف جنيه كاش باك.. خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك
رشا عوني

بدأت محافظة الجيزة تطبيق خطة إحلال التوك توك واستبداله بسيارة كيوت وهي السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك، حيث بدأ تطبيق المنظومة الجديدة على مراحل وبشكل تدريجي في مختلف قطاعات المحافظة  لتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة للمواطنين .

سبب إحلال التوك توك

الهدف الأساسي للمحافظة هو استبدال مركبات التوك توك بمركبات حضارية آمنة واقتصادية في التكلفة، وتضمن لهم سهولة الوصول إليها في أي وقت حال حدوث أي مشكلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المحافظة لوضع قواعد واضحة للخدمة منذ يومها الأول، بما يضمن عدم استغلال الركاب وتحقيق توازن بين تكلفة التشغيل وقدرة المواطنين على تحمل الأجرة.

السيارة كيوت تصل شوارع الجيزة.. اعرف سعرها بعد ظهورها ضمن منظومة الإحلال - اليوم السابع
السيارة كيوت

المرحلة الأولى لمالكي التوكتوك فقط

تشمل المرحلة الأولى الحالية من المشروع موجهة لمالكي "التوكتوك" الراغبين في استبداله فقط، بهدف عدم زيادة عدد المركبات وعدم الزحام ولتطبيق سياسة الإحلال بدلًا من الإضافة.

وحسب محافظة الجيزة، يمكن لأي شخص يمتلك “ توكتوك” استبداله فوراً بـ سيارة كيوت مرخصة حيث توفر المحافظة حوافز تشجيعية لأصحاب التكاتك تشجعهم على استبدال التوك توك بالسيارة الجديدة.

أجرة السيارة كيوت بديلة التوكتوك

وكشف سكرتير عام المحافظة ، عن أسعار التعريفة لمركبة “كيوت” أنها تبلغ 15 جنيهًا للجولة بمتوسط من 2 إلى 3 كيلومترات، بحيث تكون أقرب بين تعريفة "التوكتوك" والميكروباص أو التاكسي، وبما يناسب المواطنين.

سعر ومواصفات سيارة كيوت من بجاج مصر.. 200 ألف جنيه فقط
السيارة كيوت بديلة التوكتوك


 

بدل التوك توك واسترد 11 ألف جنيه

هناك اتفاق من المحافظة مع الشركة المنتجة على ردّ مبلغ 10 آلاف جنيه لكل من يشتري السيارة كيوت، بعد انتهاء إجراءات الترخيص وتسلم الرخصة وبدء العمل، إلى جانب دعم إضافي بقيمة تصل إلى 1000 جنيه في رسوم الترخيص بالمرور؛ ليصل إجمالي المبالغ المستردة إلى  11 ألف جنيه من ثمن المركبة بعد إتمام إجراءات الترخيص.

خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

وحول طريقة استبدال التوكتوك بـ سيارة كيوت، كشف محمد مرعي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، في لقائه مع عمرو أديب،  خطوات الحصول على "كيوت" وهي توجه صاحب التوكتوك إلى المركز التكنولوجي بالحي لتقديم طلب الاستبدال مرفقًا بالمستندات التي تثبت بيع التوكتوك القديم، وبعد شراء المركبة الجديدة يتم ترخيصها في المرور كـ أجرة، ثم العودة إلى الحي للحصول على خطاب التشغيل.

كيوت
خطوات الحصول على سيارة كيوت

خدمة طلب سيارة كيوت قريباً

كما أكد مرعي إنه تم التنسيق مع إحدى شركات تطبيقات طلب السيارات لإتاحة خدمة طلب مركبة “كيوت” بديل "التوكتوك" في المحافظة للمواطنين، مؤكدًا أنها تعد وسيلة نقل اقتصادية تعتمد على الغاز الطبيعي والبنزين معًا، مما يجعل تكلفة التشغيل منخفضة، حيث تبلغ تكلفة الكيلو متر الواحد 47 قرشًا فقط.


بيع التوكتوك القديم واشتري سيارة كيوت


وأشار مرعي، إلى أنه بالنسبة لمن يرغب في بيع التوكتوك، فقد تم إنشاء منظومة لشراء التوكتوك المستعمل من قبل التجار والشركات بأسعار عادلة وسعر السوق، مضيفًا: "بعد بيع التوكتوك، يمكن للمواطن شراء السيارة نقديًا أو بالتقسيط عبر أنظمة التمويل المتاحة لدى البنوك والشركات المتخصصة، بما ييسر عملية الاقتراض".

وأكد أن تدخل المحافظة وتنسيقها مع الجهات المعنية سمح بالحصول على تسهيلات لسائقي التوكتوك، بحيث تكون أقساط شراء السيارة ميسرة وإجراءات الترخيص سهلة مع إدارة المرور، لتيسير انتقالهم للسيارة الجديدة بسلاسة ويسر.

11 ألف جنيه كاش باك.. خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك

