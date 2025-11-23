بديل التوكتوك في الجيزة| سيارة بجاج كيوت رخَّصها وهيرجعلك 11 ألف جنيه

ارتفعت معدلات البحث عن السيارة كيوت بديلة التوكتوك، والتي بدأت محافظة الجيزة في استخدامها بدلاً من التوك توك في بعض الأحياء، لتبدأ الجيزة خطة الإحلال التدريجية، واستبدال التوك توك بالسيارات “الكيوت”، حيث سيتم تطبيق المنظومة الجديدة على مراحل وبشكل تدريجي في مختلف قطاعات المحافظة.



استبدال التوك توك بسيارة كيوت

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن الهدف الأساسي للمحافظة هو استبدال مركبات التوك توك بمركبات حضارية آمنة واقتصادية في التكلفة، وتضمن لهم سهولة الوصول إليها في أي وقت حال حدوث أي مشكلة.

سيارة كيوت

بدِّل التوك توك واسترد 11 ألف جنيه كاش باك

وبحسب سكرتير المحافظة، فمن المقرر أن تكون هناك حوافز تشجيعية لأصحاب التكاتك تشجعهم على استبدال التوك توك بالسيارة الجديدة، حيث هناك اتفاق من المحافظة مع الشركة المنتجة على ردّ مبلغ 10 آلاف جنيه لكل من يشتري السيارة، وذلك بعد انتهاء إجراءات الترخيص وتسلم الرخصة وبدء العمل، إلى جانب دعم إضافي بقيمة تصل إلى 1000 جنيه في رسوم الترخيص بالمرور؛ ليصل إجمالي المبالغ المستردة إلى نحو 11 ألف جنيه من ثمن المركبة بعد إتمام إجراءات الترخيص.

ترخيص السيارة بديل التكاتك

وبالنسبة لـ السيارة بديل التوك توك ، ستكون مرخصة لدى إدارة المرور، ما يضمن توفر جميع البيانات المتعلقة بالسائق والمركبة ومكان تواجدها، وفي الوقت ذاته سيكون لها ملف موازٍ داخل الحي يحدد نطاق عملها، بما يتيح تحقيق سيطرة كاملة وتنظيم أفضل لحركة المركبات داخل الشوارع.

سيارة كيوت

سعر سيارة كيوت

وبحسب التقارير، فإن سعر سيارة كيوت “بديل التوك توك” لن يتجاوز 200 ألف جنيه.

مواصفات السيارة كيوت بديل التوك توك

تتسع بجاج كيوت لأربعة أفراد، وتتميز بقدرتها على التنقل في الأماكن الضيقة.

يمكن للسيارة أن تقطع مسافة تصل إلى 550 كيلومتر دون إعادة التزود بالوقود (250 كم على البنزين و300 كم على الغاز الطبيعي).

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأشواط بسعة 217 سي سي، ويولد المحرك قوة تعادل 13 حصانًا.

مواصفات سيارة كيوت

تصل السرعة القصوى للسيارة "كيوت" إلى 70 كم/ساعة.

تبلغ أبعاد السيارة 2752 مم طولًا، 1312 مم عرضًا، و1652 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 1925 مم وخلوص أرضي 180 مم.

تتميز السيارة بتكلفة تشغيل منخفضة وتأتي بـ 4 عجلات مما يوفر أمانًا أكبر، بالإضافة إلى أحزمة أمان للركاب وأقفال أبواب لحماية الأطفال.

الجيزة تستبدل التوك توك بسيارة كيوت

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء تنفيذ خطة المحافظة لاستبدال مركبات التوك توك بسيارات حضارية صغيرة، وذلك ضمن منظومة نقل حديثة تستهدف تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي أنها عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد بدائل عملية لمركبات التوك توك، نظرًا لما تسببه من مشكلات تتعلق بإعاقة الحركة المرورية وعدم توافر البيانات الكاملة للعاملين عليها، بما يؤثر على انتظام الحركة داخل الأحياء والمراكز.

سيارة كيوت

أماكن بدء السيارة كيوت

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تطبيق تجربة المركبات الجديدة بديلة التوك توك كمرحلة أولى بأحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر، تمهيدًا لتقييمها ميدانياً وتلافي أي ملاحظات قبل تعميمها تدريجيًا على باقي قطاعات المحافظة.

مميزات السيارة كيوت

أشار المحافظ، إلى أن المركبة البديلة عبارة عن سيارة صغيرة تُعد خيارًا اقتصاديًا مناسبًا وبديلًا حضاريًا للتوك توك، وتمتاز بقدرتها على الحركة داخل الشوارع الضيقة، بالإضافة إلى تشغيلها بالغاز الطبيعي والبنزين، وقطع مسافة تصل إلى 550 كم بخزان واحد، إلى جانب ترخيصها رسميًا من خلال الإدارة العامة للمرور كسيارة أجرة ،وعليه لا يمكن أن يقودها صغار السن .

ونوّه إلى أنه سيتم تحديد تعريفة ثابتة للمركبات الجديدة، مع تخصيص لون موحد لكل حي ومدينة، بما يسهل التعرف على المركبات الخاضعة للمنظومة الجديدة وتحقيق الرقابة عليها بشكل فعّال.