مسؤول صيني: مصر أول دولة أفريقية تمتلك قدرات متكاملة في التجميع الكامل للأقمار الصناعية

قال الوزير هان ونشيو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب الرئيس التنفيذي لمكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية ورئيس مكتب المجموعة القيادية المركزية للعمل الريفي إن خطة بكين تعمل علي تحسين وتعزيز التخصص، لافتا إلي أن التنمية عالية الجودة للاقتصاد الصيني ستوفر للدول النامية مساحة واسعة للتعاون، ولا سيما من خلال تعزيز الشركات الصينية للتعاون الصناعي في الخارج، بما يتوافق بشكل كبير مع أنظمة التنمية الصناعية في الدول النامية.

الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني

وتابع ونشيو خلال الاحاطة بنتائج الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني أنه في شهر يناير من هذا العام، استثمرت مقاطعة جيلين الصينية 100 مليون دولار في مصر لإنشاء أول مصنع سيارات، والذي دخل حاليا مرحلة التشغيل، ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 30 ألف سيارة، ما سيسهم في دعم تحول وتطوير صناعة السيارات في مصر.

وأوضح عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أنه ضمن أحد عشر محورا للحوار الابتكاري، تركز الصين بشكل شامل على تحقيق اختراقات جوهرية وحاسمة في التقنيات الأساسية والمفصلية، ولا سيما في مجالات الدوائر المتكاملة والبرمجيات الأساسية، بما يتيح تغيير الوضع القائم في التقنيات الجوهرية والتحكم بمسار الابتكار والتنمية.

وأوضح أنه في عام 2024، بلغت حصة استثمارات الصين في البحث التكنولوجي 6.9% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير، مقارنة بمتوسط يبلغ 15% في الدول المتقدمة مؤكدا أنه من هذا المنطلق، ستعزز بكين تخطيط البحوث الأساسية على نحو استراتيجي واستشرافي ومنهجي، مع رفع نسبة الإنفاق عليها، وتوفير دعم طويل الأجل ومستقر للبحث الأساسي كما ستعمل على تحسين البيئة الداعمة للابتكار الأصيل والريادي، بهدف إنتاج المزيد من الإنجازات الابتكارية الأصلية ذات القيمة المعيارية وسننظم بناء قوى وطنية استراتيجية في مجال العلوم والتكنولوجيا، مع تعزيز إنشاء مراكز الابتكار العلمي والتكنولوجي الدولية في بكين وشنغهاي ومنطقة خليج قوانغدونغ–هونغ كونغ–ماكاو، وهي مراكز تحتل جميعها مراتب ضمن العشرة الأوائل عالميًا وسيجري تعزيز وظيفة تنظيم وتنسيق الابتكار، وبناء مرتكزات استراتيجية لدعم مسيرة بناء دولة قوية في مجال العلوم والتكنولوجيا.كما سنواصل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي مع الدول النامية، وتقاسم ثمار الابتكار بصورة مشتركة.

وأكد أنه في عام 2029، سيتم الإطلاق الرسمي لمشروع القمر الصناعي الثاني، وهو أول مشروع صيني للتعاون الدولي في مجال الأقمار الصناعية يعتمد نموذج المساعدات الخارجية وإدارة مشاريع الحماية المدنية وكان القمر الصناعي قد أُطلق بنجاح إلى مداره عام 2023، لتصبح مصر أول دولة أفريقية تمتلك قدرات متكاملة في التجميع الكامل للأقمار الصناعية والاختبارات الأرضية مشيرا إلي أنه في الوقت نفسه، تمضي الصين قدما في بناء الصين الرقمية وتطوير الذكاء الاصطناعي، الذي يتمتع بما يُعرف بـتأثير الدفع المزدوج.