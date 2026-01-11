قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مسؤول صيني: مصر أول دولة أفريقية تمتلك قدرات متكاملة في التجميع الكامل للأقمار الصناعية

مصر والصين
مصر والصين
أمينة الدسوقي

قال الوزير هان ونشيو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب الرئيس التنفيذي لمكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية ورئيس مكتب المجموعة القيادية المركزية للعمل الريفي إن خطة بكين تعمل علي  تحسين وتعزيز التخصص،  لافتا إلي أن التنمية عالية الجودة للاقتصاد الصيني ستوفر للدول النامية مساحة واسعة للتعاون، ولا سيما من خلال تعزيز الشركات الصينية للتعاون الصناعي في الخارج، بما يتوافق بشكل كبير مع أنظمة التنمية الصناعية في الدول النامية.

الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني

وتابع ونشيو خلال الاحاطة بنتائج الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني أنه في شهر يناير من هذا العام، استثمرت مقاطعة جيلين الصينية 100 مليون دولار في مصر لإنشاء أول مصنع سيارات، والذي دخل حاليا مرحلة التشغيل، ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 30 ألف سيارة، ما سيسهم في دعم تحول وتطوير صناعة السيارات في مصر.

وأوضح عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أنه ضمن أحد عشر محورا للحوار الابتكاري، تركز الصين بشكل شامل على تحقيق اختراقات جوهرية وحاسمة في التقنيات الأساسية والمفصلية، ولا سيما في مجالات الدوائر المتكاملة والبرمجيات الأساسية، بما يتيح تغيير الوضع القائم في التقنيات الجوهرية والتحكم بمسار الابتكار والتنمية.

وأوضح أنه في عام 2024، بلغت حصة استثمارات الصين في البحث التكنولوجي 6.9% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير، مقارنة بمتوسط يبلغ 15% في الدول المتقدمة مؤكدا أنه من هذا المنطلق، ستعزز بكين تخطيط البحوث الأساسية على نحو استراتيجي واستشرافي ومنهجي، مع رفع نسبة الإنفاق عليها، وتوفير دعم طويل الأجل ومستقر للبحث الأساسي كما ستعمل على تحسين البيئة الداعمة للابتكار الأصيل والريادي، بهدف إنتاج المزيد من الإنجازات الابتكارية الأصلية ذات القيمة المعيارية وسننظم بناء قوى وطنية استراتيجية في مجال العلوم والتكنولوجيا، مع تعزيز إنشاء مراكز الابتكار العلمي والتكنولوجي الدولية في بكين وشنغهاي ومنطقة خليج قوانغدونغ–هونغ كونغ–ماكاو، وهي مراكز تحتل جميعها مراتب ضمن العشرة الأوائل عالميًا وسيجري تعزيز وظيفة تنظيم وتنسيق الابتكار، وبناء مرتكزات استراتيجية لدعم مسيرة بناء دولة قوية في مجال العلوم والتكنولوجيا.كما سنواصل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي مع الدول النامية، وتقاسم ثمار الابتكار بصورة مشتركة.

وأكد أنه في عام 2029، سيتم الإطلاق الرسمي لمشروع القمر الصناعي الثاني، وهو أول مشروع صيني للتعاون الدولي في مجال الأقمار الصناعية يعتمد نموذج المساعدات الخارجية وإدارة مشاريع الحماية المدنية وكان القمر الصناعي قد أُطلق بنجاح إلى مداره عام 2023، لتصبح مصر أول دولة أفريقية تمتلك قدرات متكاملة في التجميع الكامل للأقمار الصناعية والاختبارات الأرضية مشيرا إلي أنه في الوقت نفسه، تمضي الصين قدما في بناء الصين الرقمية وتطوير الذكاء الاصطناعي، الذي يتمتع بما يُعرف بـتأثير الدفع المزدوج.

هان ونشيو الوزير هان ونشيو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني نائب الرئيس التنفيذي لمكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الشيوعي الصيني الأقمار الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

ترشيحاتنا

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد