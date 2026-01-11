وفاة شاب أثناء إمامته للصلاة في قليوب| الأهالي ينعونه بحسن الخاتمة.. وابن عمه يعلق

شهدت قرية بلقس بمركز قليوب واقعة حزينة بوفاة الشاب إبراهيم أحمد عثمان النوبي، الذي فارق الحياة خلال إمامته للصلاة مع والده في محل عملهما، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهله وأصدقائه.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوطه خلال الصلاة، حيث حاول الموجودون إسعافه إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

وقال محمد أحد أبناء عمومة إبراهيم: "كان على وضوء وطهارة، ساجدًا… الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله العظيم أن يتقبله قبولًا حسنًا، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة لجميع موتى المسلمين، ويلهمنا الصبر والسلوان".

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الأطباء حاولوا إنعاشه باستخدام الصدمات الكهربائية للقلب، موضحًا أن الطبيب أخبرهم بأن عودة النبض لا تتجاوز 1%، وبعد لحظات قليلة أعلن الفريق الطبي وفاته.

وأكد محمد أن إبراهيم كان معروفًا بأخلاقه الحسنة وحبه للصلاة، كما أنه حافظ للقرآن الكريم، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته ووالديه الصبر على هذا المصاب الأليم.

وتحولت صفحات فيسبوك إلى سرادق عزاء، حيث نعاه الأهالي والأصدقاء، مشيدين بسيرته الطيبة وشخصيته المكافحة، واصفين وفاته بأنها "حسن الخاتمة لمن عاش على طاعة الله".

وشيّعت جنازته من المسجد الكبير في القرية، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة له ولجميع موتى المسلمين، ولأسرته بالصبر والسلوان.