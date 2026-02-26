بقوة 6.5 .. زلزال عنيف يضرب جزيرة كامتشاتكا الروسية

أعلنت الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تسجيل زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا.

وفي السادس من يناير الجاري، أعلنت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية رصد هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا.