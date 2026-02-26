2.5 مليون عداد كودي.. هل نجحت في منع سرقة الكهرباء؟

قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المؤتمر الذي عقده وزير الكهرباء اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة سيتطرق الي جهود الوزارة فى القضاء على سرقة التيار من خلال تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

تركيب 2.5مليون عداد كودي

وأشار المصدر أن شركات الكهرباء تمكنت من تركيب مايزيد عن 2.5 مليون عداد كهرباء كودي حتى الآن، موزعة على المباني المخالفة والتي تشهد معدلات عالية من الاستهلاك غير المشروع.

وأوضح أن هذه العدادات ساهمت بشكل كبير في ضبط حجم الاستهلاك، حيث بلغ حجم الطاقة المستهلكة من خلالها الي أكثر من 4.7 مليار جنيه، ما يعكس جدوى هذه الخطوة في ضبط السوق وتقليل الفقد والخسائر المالية.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتحديث البنية التحتية للكهرباء، تضمنت أيضًا الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة تركيب العدادات الذكية، والتي شملت تركيب 43 ألف عداد كهرباء ذكى، وتتيح هذه العدادات قراءة دقيقة للبيانات، ومتابعة الاستهلاك لحظة بلحظة، مع تقارير فورية عن أي محاولات تلاعب أو سرقة للتيار.

والعدادات الذكية تم تصميمها خصيصًا لمراقبة الاستهلاك وحماية الشبكات الكهربائية من أي تجاوزات.

كما ساهمت العدادات الذكية في تسهيل عملية إدارة الحمل الكهربائي والتخطيط للمستقبل بما يتماشى مع نمو الطلب على الكهرباء في المدن والمناطق الجديدة.

ملاحقة سارقي الكهرباء

وكان الدكتور محمود عصمت أكد في تصريحات سابقة على استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة ، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين ، بالاضافة الى تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات الاداء والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، موجها باتخاذ كافة الاجراءات لحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتى يتضرر منها المشتركين

واشار الدكتور محمود عصمت الى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي ، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط ، موجها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التى تحول دون التركيب لبعض الحالات لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية