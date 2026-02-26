مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء اليوم.. ماذا سيعلن؟

يعقد اليوم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، فى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مؤتمرا صحفيا.

قالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل محددة مسبقاً للمؤتمر، ولكن يبدو أنه سيكون تقليد رمضاني من الوزير للقاء الصحفيين، لكن هناك بعض النقاط التي من المتوقع أن يتم الحديث عنها.

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وقالت المصادر إن المؤتمر قد يتضمن الحديث عن موعد تشغيل خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي يعد خطوة هامة لتعزيز التعاون الكهربائي بين البلدين وضمان استقرار الشبكة الإقليمية.

وأكدت المصادر أن الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، إذ سيسهم في زيادة القدرة الاحتياطية للشبكة المصرية، ودعم استقرار التغذية الكهربائية ، والتعامل مع أي أزمات محتملة في أوقات الذروة. كما شددت المصادر على أن هذه المشاريع والإجراءات تأتي ضمن رؤية طويلة الأجل للوزارة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة، مؤكدة أن الأولوية حاليًا هي تحسين جودة الخدمة وكفاءة تحصيل الفواتير

حصيلة سرقة الكهرباء

كما أشارت المصادر أن المؤتمر الصحفي سيتناول موضوع سرقة الكهرباء وخطط خفض الفقد التجاري، مشيرة إلى أن هناك جهودًا مستمرة لمواجهة هذه الظاهرة وتحسين كفاءة تحصيل الكهرباء، بالإضافة إلى عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها مؤخرًا لتعزيز الرقابة وتحقيق العدالة في استهلاك الطاقة.

ونفت المصادر في الوقت نفسه أي تصريحات من الوزير حول زيادة أسعار الكهرباء، مؤكدين أن هذا الموضوع حسمه الدكتور مصطفى مدبولي حينما أعلن أنه الزيادة في أسعار الكهرباء خلال العام .

وأوضحت المصادر أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ خطط متكاملة لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الفاقد التجاري الناتج عن السرقة أو الأخطاء في العدادات، حيث تم التركيز على تركيب العدادات الكودية في المناطق ذات الاستهلاك العالي .

فصل شركات القابضة للكهرباء

وأوضحت المصادر أن الوزير سيتحدث أيضا فصل شركات إنتاج الكهرباء عن شركات التوزيع التابعين للشركة القابضة لكهرباء مصر ، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة وتقليل الفاقد الفني والتجاري، بهدف تمكين كل جهة من التركيز على مهامها الأساسية سواء في الإنتاج أو التوزيع، وتحسين إدارة الشبكة بشكل عام.