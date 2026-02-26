قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء درعا جنوبي سوريا
تراجع محلي رغم الصعود العالمي.. أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس
ياميش رمضان أرخص من العام الماضي.. ونقيب الفلاحين يكشف السر
بقوة 6.5 .. زلزال عنيف يضرب جزيرة كامتشاتكا الروسية
موعد أذان المغرب والتراويح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 فبراير
أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميا أسعار ومواصفات سلسلة Galaxy S26.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة
سعر بيع وشراء الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
هل تقضى الزكاة لمن تركها عدة سنوات؟.. الإفتاء تجيب
اليوم .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
تعرف على مصير كاتشر بعد إقالته من منصبه مديرا لهيئة الأركان المشتركة
حركة فتح: شبكة رأس مال مُنظّمة تقود حماية إسرائيل من المحاسبة الدولية
فايننشال تايمز: إيران تغازل ترامب بعروض نفط وغاز لتجنب المواجهة العسكرية
أخبار البلد

مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء اليوم.. ماذا سيعلن؟

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

يعقد اليوم الدكتور محمود عصمت  وزير الكهرباء والطاقة، فى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مؤتمرا صحفيا. 

  قالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يتم الإعلان عن  تفاصيل محددة مسبقاً للمؤتمر، ولكن يبدو أنه سيكون تقليد رمضاني من الوزير للقاء الصحفيين، لكن هناك بعض النقاط  التي من المتوقع أن يتم الحديث عنها.

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 

وقالت المصادر إن المؤتمر قد يتضمن الحديث عن  موعد تشغيل خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي يعد خطوة هامة لتعزيز التعاون الكهربائي بين البلدين وضمان استقرار الشبكة الإقليمية.

وأكدت المصادر أن الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، إذ سيسهم في زيادة القدرة الاحتياطية للشبكة المصرية، ودعم استقرار التغذية الكهربائية ، والتعامل مع أي أزمات محتملة في أوقات الذروة. كما شددت المصادر على أن هذه المشاريع والإجراءات تأتي ضمن رؤية طويلة الأجل للوزارة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة، مؤكدة أن الأولوية حاليًا هي تحسين جودة الخدمة وكفاءة تحصيل الفواتير

حصيلة سرقة الكهرباء

كما أشارت  المصادر أن المؤتمر الصحفي سيتناول موضوع سرقة الكهرباء وخطط خفض الفقد التجاري، مشيرة إلى أن هناك جهودًا مستمرة لمواجهة هذه الظاهرة وتحسين كفاءة تحصيل الكهرباء، بالإضافة إلى عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها مؤخرًا لتعزيز الرقابة وتحقيق العدالة في استهلاك الطاقة.

ونفت المصادر في الوقت نفسه أي تصريحات من الوزير حول زيادة أسعار الكهرباء، مؤكدين أن هذا الموضوع حسمه الدكتور مصطفى مدبولي حينما أعلن أنه الزيادة في أسعار الكهرباء خلال العام .

 

وأوضحت المصادر أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ خطط متكاملة لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الفاقد التجاري الناتج عن السرقة أو الأخطاء في العدادات، حيث تم التركيز على تركيب العدادات الكودية في المناطق ذات الاستهلاك العالي .

فصل شركات القابضة للكهرباء 

وأوضحت المصادر أن الوزير سيتحدث أيضا    فصل شركات إنتاج الكهرباء عن شركات التوزيع التابعين للشركة القابضة لكهرباء مصر ، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة وتقليل الفاقد الفني والتجاري، بهدف تمكين كل جهة من التركيز على مهامها الأساسية سواء في الإنتاج أو التوزيع، وتحسين إدارة الشبكة بشكل عام. 

وزير الكهرباء وزارة الكهرباء الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الربط الكهربائي سرقة الكهرباء العدادات الكودية أسعار الكهرباء

