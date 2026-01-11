القومي للمرأة يهنئ عضوات مجلس النواب المعينات بقرار جمهوري ويشيد بدعم الرئيس لتمكين المرأة

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهنئة إلى السيدات اللاتي تم اختيارهن بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي كعضوات في مجلس النواب، وذلك عقب نشر الجريدة الرسمية قرار الرئيس رقم (16) لسنة 2026 بأسماء المعينين في مجلس النواب.

وأعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن تقديرها لهذا القرار، مؤكدة أنه يعكس إيمان القيادة السياسية بدور المرأة المصرية وثقتها في كفاءتها وقدرتها على المشاركة الفاعلة في العمل النيابي والتشريعي، ويجسد حرص الدولة على دعم المرأة وتمكينها في مختلف مواقع صنع القرار.

وأكدت رئيسة المجلس أن اختيار السيدات لعضوية مجلس النواب يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المرأة سياسيًا، وتعزيز تمثيلها في المجالس النيابية، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويدعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.



وأعربت المستشارة أمل عمار، عن فخرها باختيار سيدتان من عضوات المجلس القومى للمرأة، ضمن المعينات فى مجلس النواب، وهم المستشارة ماريان مجدي راغب قلدس، والأستاذة ميرنا عصام الدين محمد عارف.

كما توجه المجلس القومى للمرأة بالتهنئة للسيدات الفائزات بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلتين الأولي والثانية الفردي والقائمة، متمنية لهن السداد والتوفيق فى أداء دورهن التشريعي والرقايي.

وضمت قائمة المعينين بمجلس النواب بقرار جمهوري 14 سيدة وهم : من عادلة محمد عبدالسلام رجب، نائلة جبر محمد جبر علي، ماريان مجدي راغب قلدس، ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن، منال حمدي محمود السيد، ميرنا عصام الدين محمد عارف، راندا محمد أحمد مصطفى، نهى عبدالرحمن عبدالشافي عبدالرحمن، هناء عبدالحميد محمد العبيسي، نشوة سليمان محمد عقل، أمل مصطفى حسين عصفور، يارا عفت حسن يوسف، شيرين رضا عبدالقوي طائل، عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل،متمنيًا لهن دوام التوفيق والسداد في أداء دورهن التشريعي والرقابي، بما يخدم قضايا الوطن والمواطنين.