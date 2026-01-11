قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتصالات: الجدارة هي الشرط الوحيد للالتحاق بمبادرة الرواد الرقميون
منتخب مصر يواجه إسبانيا والسعودية والبرازيل وديا استعدادا لكأس العالم 2026
35 فرصة فقط.. وظائف وزارة التنمية المحلية 2026
متحدث الزراعة لصدى البلد: خطة بـ30 سيارة تنهي كابوس الكلاب الضالة.. وانفراجة في أسعار الدواجن والطماطم قريبا
الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون مجانية.. ونجرى اختبارات أسبوعية لتقييم قدرة المتدربين على التحصيل
الاتصالات: متابعة دقيقة ودائمة من الرئيس السيسي لتنفيذ مباردة الرواد الرقميون
إحالة أوراق فران تعدى على طفلة في المنوفية إلى فضيلة المفتي
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

القومي للمرأة يهنئ عضوات مجلس النواب المعينات بقرار جمهوري ويشيد بدعم الرئيس لتمكين المرأة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهنئة إلى السيدات اللاتي تم اختيارهن بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي كعضوات في مجلس النواب، وذلك عقب نشر الجريدة الرسمية قرار الرئيس رقم (16) لسنة 2026 بأسماء المعينين في مجلس النواب.

وأعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن تقديرها لهذا القرار، مؤكدة أنه يعكس إيمان القيادة السياسية بدور المرأة المصرية وثقتها في كفاءتها وقدرتها على المشاركة الفاعلة في العمل النيابي والتشريعي، ويجسد حرص الدولة على دعم المرأة وتمكينها في مختلف مواقع صنع القرار.

وأكدت رئيسة المجلس أن اختيار السيدات لعضوية مجلس النواب يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المرأة سياسيًا، وتعزيز تمثيلها في المجالس النيابية، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويدعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.


وأعربت المستشارة أمل عمار، عن فخرها باختيار سيدتان من عضوات المجلس القومى للمرأة،  ضمن المعينات فى مجلس النواب، وهم المستشارة ماريان مجدي راغب قلدس، والأستاذة ميرنا عصام الدين محمد عارف.

كما توجه المجلس القومى للمرأة بالتهنئة للسيدات الفائزات بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلتين الأولي والثانية الفردي والقائمة، متمنية لهن السداد والتوفيق فى أداء دورهن التشريعي والرقايي.

وضمت قائمة المعينين بمجلس النواب بقرار جمهوري 14 سيدة وهم : من عادلة محمد عبدالسلام رجب، نائلة جبر محمد جبر علي، ماريان مجدي راغب قلدس، ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن، منال حمدي محمود السيد، ميرنا عصام الدين محمد عارف، راندا محمد أحمد مصطفى، نهى عبدالرحمن عبدالشافي عبدالرحمن، هناء عبدالحميد محمد العبيسي، نشوة سليمان محمد عقل، أمل مصطفى حسين عصفور، يارا عفت حسن يوسف، شيرين رضا عبدالقوي طائل، عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل،متمنيًا لهن دوام التوفيق والسداد في أداء دورهن التشريعي والرقابي، بما يخدم قضايا الوطن والمواطنين.

المرأة المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة مجلس النواب نائبات مجلس النواب

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

من بطولة دنيا سمير غانم .. تعرف على موعد طرح مسرحية "آنستونا"

بإطلالة بنية أنيقة.. چومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

باب الجمال.. تعليق محمود البزاوي على صورته مع والدته

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

