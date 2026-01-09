«قومي المرأة» يختتم تدريبات مشغل المجلس بقرية الدوايدة| صور

اختتم المجلس القومي للمرأة – فرع كفر الشيخ فعاليات الأسبوع الثالث من تدريبات مشغل المجلس، والتي أسفرت عن تدريب وتأهيل 60 سيدة وفتاة من قرية الدوايدة – قومسيون غرب – مركز مطوبس، وذلك تحت رعاية المستشارة أمل عمار، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، وبإشراف الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع المجلس.

وتضمنت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي—المنفذ ضمن منظومة المشاغل والوحدات الإنتاجية للمجلس وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية—التدريب على عدد من الحرف اليدوية والتراثية، منها: الريزن، التفصيل والخياطة، الكليم، والمفروشات بالنول؛ بهدف إكساب المشاركات مهارات عملية تؤهلهن لسوق العمل وفتح آفاق دخل مستدام.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، أن هذه التدريبات تأتي استكمالًا لبرامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي التي ينفذها المجلس، مع استمرار إطلاق مراحل وبرامج تدريبية جديدة دعمًا للمرأة المصرية وتعزيزًا لدورها الاقتصادي والمجتمعي.