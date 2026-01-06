قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المستشارة أمل عمار تزور فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف وتشيد بمشروع «تحويشة»

المستشارة أمل عمار تزور فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف
المستشارة أمل عمار تزور فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف
أمل مجدى

قامت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بزيارة فرع المجلس القومي للمرأة محافظة بنى سويف، بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،  وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء المهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد،  والدكتور عصام العدوي، والدكتورة أمانى عصفور والدكتور عصام العدوي عضوا المجلس ، والأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة.

كما شهدت الزيارة أيضا حضور كل من المستشار محمد عافية والمستشار محمد سويدان مستشارى المجلس ونهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية لشؤون اللحان والفروع و مى محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة و أحمد شوقى مدير عام الإدارة العامة للمراسم ، واللواء ايمن حمودة مدير عام الإدارة العامة للأمن  .
 وذلك في إطار متابعة جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، والوقوف على نتائج تنفيذ أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة».
حيث تفقدت المستشارة أمل عمار أنشطة مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» بالمحافظة، وأشادت بالنجاحات التي حققها المشروع، مؤكدة أنه يمثل نموذجًا ناجحًا لتمكين المرأة اقتصاديًا، ويعكس قدرة المرأة المصرية على العمل الجماعي وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، معربة عن فخرها بوصول إجمالي مدخرات سيدات مشروع «تحويشة» بمحافظة بني سويف إلى أكثر من مليون جنيه، مؤكدة أن تخطي هذا الحاجز يُعد إنجازًا يعكس وعي السيدات بأهمية الادخار والتخطيط المالي، وقدرتهن على إدارة مواردهن بكفاءة واقتدار.

وأضافت رئيسة المجلس أن فكرة إطلاق مشروع تحويشة جاءت بهدف دمج السيدات، في منظومة الشمول المالي، وتعريفهن بآليات التعامل المالي الآمن واستخدام كارت «ميزة»، بما يسهم في تنمية مهاراتهن الاقتصادية والإدارية، وأكدت حرص المجلس على الاستمرار في التوسع في تنفيذ المشروع وزيادة عدد القرى المستفيدة،  للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات، لا سيما في المحافظات الأكثر احتياجًا، دعمًا لاستقلال المرأة الاقتصادي وتحسين جودة حياتها.


موضحه أن "تحويشة" هو ثمار التعاون منذ عام 2017 بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري ابان رئاسة الدكتورة مايا مرسي  للمجلس  حيث تم ادماج "تحويشة" في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وافادت سيادتها انه لم  يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الشراكات الفاعلة والتنسيق والتعاون المثمر مع مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب الشركاء الرئيسيين، وفي مقدمتهم البنك المركزي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسفارة هولندا. وأكدت أن المشروع يستهدف خلال المرحلة المقبلة سيدات برنامج «تكافل وكرامة»، وذلك لدمجهن في برنامج «تحويشة» بما يسهم في تمكينهن اقتصاديًا».

وفي مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أشاد المهندس عمرو سليمان، عضو المجلس ومقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس ، بمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة»، مؤكدًا أنه يُعد من أنجح نماذج التمكين الاقتصادي التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، مؤكدا أن ما تحقق من أرقام وإنجازات بالمحافظة لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير والتعاون المستمر من مؤسسات الدولة وعلى رأسها محافظ بني سويف ونائب المحافظ وكافة قيادات المحافظة، إلى جانب الجهد الحقيقي الذي بذلته فرق العمل  بالمشروع  الميسرات الماليات وعلي راسهم  مشرفة المحافظه ، موضحا أن هذا الدعم المتكامل أسهم في توفير بيئة داعمة ساعدت السيدات على الالتزام بالادخار وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا استمرار المجلس في دعم المشروع  والتوسع فيه، باعتباره أحد الأدوات الفعالة لتحسين جودة حياة الأسر وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة .
وعقب ذلك، تفقدت المستشارة أمل عمار معرض منتجات المجلس بمقر فرع المجلس بالمحافظة، وأشادت بجودة المنتجات المعروضة وما تعكسه من مهارات وحرفية عالية لدى السيدات، مؤكدة أن التوسع في تنفيذ هذه المشروعات وزيادة عدد القرى المستفيدة يسهم في خلق فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الأسر.
وقد ضم المعرض نماذج متنوعة من منتجات السيدات المشاركات في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، شملت الخضروات المجففة بالطاقة الشمسية، والمصنوعات الغذائية، والملايات، والفوانيس، ومنتجات الكروشيه بمختلف أشكالها، ومنها الشنط والإكسسوارات المصنوعة من الأحجار الطبيعية، إلى جانب الشمع المعطر من شمع الصويا، ومشغولات النخيل، وبوكيهات الورد، من إنتاج سيدات مشروع «تحويشة»  .

هذا وقد تضمنت الزيارة تفقد قطعة أرض فضاء ضمن المساحة الإجمالية المخصصة لفرع المجلس، تقدر مساحتها بنحو 600 متر،لمعاينتها على الطبيعة تمهيدا لدراسة أنسب السبل لاستثمارها من خلال إنشاء مبنى متكامل يدعم جهود وانشطة ومبادرات المجلس_ بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد وتحت إشراف المحافظة، حيث جرى اقتراح إنشاء مشغل وورشة تدريب ومطبخ المصرية  ومعرض دائم لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية وغيرها

القومى للمرأة المجلس القومي للمرأة تمكين المرأة تحويشة برنامج تحويشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

