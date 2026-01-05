محافظ بني سويف يناقش التقرير السنوي بشأن حصاد جهود فرع القومي للمرأة

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالجهود والأنشطة المتعددة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة،في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية ،بجانب جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة،والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا ، مؤكداً على أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتبوء المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير السنوي لجهود المجلس القومي للمرأة ببني سويف الذي عرضته نارمين محمود "مقررة الفرع" حيث تم استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال 2025 في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والصحي للمرأة، منها تنفيذ 16 تدريبًا للتثقيف المالي استهدف 480سيدة ، بالإضافة إلى تدريب 240 سيدة ضمن مبادرة "مطبخ المصرية"، مما أسفر عن تجهيز 6900 وجبة وزعت على 30 قرىة خلال شهر رمضان ، كما نظّم المجلس 212تدريبًا لريادة الأعمال، استفادت منها 5300 سيدة، لتعزيز مهاراتهن في إنشاء وإدارة المشاريع الخاصة.

فيما تم تنفيذ حملتين ضمن مبادرة"طرق الأبواب"شملت 10050 زيارة استفاد منها أكثر من 30 ألف من السيدات والرجال والأطفال، كما تم استخراج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك"،وقام المجلس بتنفيذ 1824 جلسة دوار استهدفت 156 ألف و400 فرداً، وتنظيم 68تدريباً للشمول المالي استفادت منها 2040 سيدة على مستوى المحافظة، لرفع قدرتهن على التعامل مع الخدمات المالية الحديثة.

كما تم نموذج المحاكاة البنكية"تحويشة في بنك" نموذج المُحاكاة الذي يتضمن رفع الوعي بالإجراءات والخدمات البنكية وآليات الاستفادة منها وذلك من خلال المُيسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي وتدريبهن عن طريق موظفي البنك على تلك الإجراءات ليقوموا بدور موظفين البنك في أكشاك المحاكاة للتعامل مع السيدات وتقديم التوعية المطلوبة بهذه الإجراءات والتعاملات البنكية بطريقة واضحة وبسيطة. تم التنفيذ بقري(بني عدي - الزيتون - بهبشين - صفط راشين - هلية) استهدف 15800 سيدة، وفي مجال المشاركة السياسية، فقد شارك فرع المجلس في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب 2025 ، من خلال فرق متابعين ميدانيين.

وفي ملف حماية المرأة من العنف وتمكينها اقتصاديًا، نظم المجلس (140) لقاء عن الإرشاد الأسري استهدفت 7316 من السيدات والرجال بقري مراكز حياه كريمة (الفشن/الواسطي/بني سويف)،بجانب تنفيذ عدد(8) معسكرات التنشئة المتوازنة والتربية الايجابية استهدفت (114)أسرة تضمنت (228)زوجة وزوج و (201)طفل وطفلة ، قري(باروط- إهناسيا الخضراء- بندر ناصر- الزيتون- دلاص- قمن العروس- أفوه)، فيما تلقى مكتب الشكاوى ما يقرب من 352 شكوى وطلب بالإضافة إلي الاستشارات القانونية المقدمة من محاميات مكتب الشكاوي وبمختلف التصنيفات وتنوعت الشكاوي التي استقبلها المكتب بين شكاوي(الجرائم الالكترونية -شكاوي العنف -الأحوال الشخصية -وتنفيذ الأحكام -مشكلات التضامن الاجتماعي)

وفي استجابة سريعة لمسئول مكتب الشكاوي لعدد من الاستغاثات التي وردت من خلال المقابلات الشخصية بالشاكيات أو علي خدمة التواصل علي وأتساب خاص بالمكتب أو عن طريق الخط الساخن للمكتب المركزي (١٥١١٥) لعدد 10 من حالات الشاكيات اللاتي تعرضن للعنف أو التعدي أو التحرش أو الابتزاز الاليكتروني...الخ داخل محافظة بني سويف والتي يسرع مكتب الشكاوي باتخاذ اللازم قانونا بداية من مسانده الشاكية أثناء تحرير المحضر اللازم بالواقعة والمثول أمام النيابة لمباشرة التحقيقات الأولية وصولا إلي أن صدور قرار من النيابة العامة بالقبض علي المتهمين واتخاذ ما يلزم لحين إحالتهم للمحاكمة، وحصل المكتب علي عدد (58 )من مختلف الأحكام القضائية لصالح الشاكيات أمام محاكم الأسرة والجنح ببني سويف وتنوعت مابين أحكام النفقات بأنواعها ومشكلات حضانة الصغار والتمكين من مسكن الزوجية والأجور والتفريق والخلع وتنفيذ أحكام.

وفي ملف مناهضة العنف ضد المرأة تم تنفيذحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة (كوني) بالتعاون مع جامعة بني سويف - الجامعة الأهلية/الأوقاف/جمعية الحياة الأفضل استهدفت عدد 1584 سيدة وفتاة،وتم تنفيذ (3) تدريب عن" مسئولية المؤسسات المناهضة للعنف ضد المرأة .. مناقشة الظواهر السلبية للعنف" وذلك بفرع المجلس استهدف عدد 60 سيدة، و تنفيذ لقاء بفرع المجلس بالتنسيق مع لجنة الصحة الإنجابية بكلية الطب عن العنف ضد المرأة لعدد 30 طالب وطالبة ، وعقد ورشة عمل عن العنف ضد المرأة لرجال الدين بالتعاون مع هيئة كايير و جمعيه الحياة الأفضل بمقر الفرع استهدفت 25 رجل دين وواعظة

كما تم تنفيذ عدة لقاءات توعوية لمناهضه العنف ضد المرأة (الفشن /بنى صالح / تلت / صفط العرفا) استهدفت عدد 675 سيدة ، عدد(5) ورشة عمل لتدريب السيدات علي كيفية تصليح اللمبات بقري(دلاص - بني منين – الكنيسه – بني زايد) استهدفت عدد 240سيدة ، وعدد(3) ورشة عمل عن ترشيد الاستهلاك بقري: الشناوية مركز ناصر ؛ زرابي الحيبة مركز الفشن استهدفت عدد 90 سيدة، علاوة على تنفيذ ندوات توعية عن (وسائل تنظيم الأسرة - وأمراض الكلي) بقريتي: دلاص – بني زايد مركز ناصر ؛ الحيبة مركز الفشن استهدفت عدد 140سيدة

فيما تم تنفيذ عدد(2) تدريب حرفي عن ( الكروشية والجلود) بمقر فرع المجلس بالتعاون مع هيئة محو الأمية استهدفت عدد 40سيدة،فضلا عن إقامة معرض للمنتجات الغذائيه والهاندميد ولقاء للسيدات اصحاب المشروعات والحرف وعرض قصص نجاح السيدات علي هامش زيارة من السفارة الكندية ومشروع اواب ورابحه واليونيدو بمقر الفرع استهدف عدد 50سيدة وفتاة، وذلك بخلاف البرنامج التدريبي لتوعية الأمهات الشابات والمقبلات على الأمومة بأسس التربية الصحيحة ورفض العادات السلبية والسيئة عند الأطفال ، وبث القيم والمبادئ الأساسية استهدف عدد 20 سيدة، وتم عقد دورة تدريبيه عن ريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنميه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر استهدف عدد ١٥ سيدة بمقر الفرع تناول التدريب عن المهارات الريادية والعمل الحر وخصائص وصفات رائد الأعمال الناجح

وفي الملف الاقتصادي تم عقد العديد من الفعاليات والجهود والأنشطة والمبادرات ، منها :ورشة عمل مع الطالبات لإعادة تدوير القماش المستخدم وتعليمهم كيفية الاستفادة منه بإعادة التدوير لعمل سجاد او مفرش او شنط معهد فتيات بنى سويف الثانوى الازهرى عدد 25 فتاة ، وتدريب المرأة المعنفة على حرفه جلود وتطريز و تسويق لعدد 53 سيدة ، بجانب تنفيذ تدريب التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر رابحة التدريب من أجل التوظيفي إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women Egypt ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) UNIDO Egypt ، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة Ministry of Trade and Industry ،وبدعم من حكومة كندا، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية Embassy of Canada to Egyptgu لعدد70 فتاة خريجة بمقر الفرع .

كما تم افتتاح المعرض الدائم لمشروع تعزيز بمقر الفرع وعقد لقاء عن الشمول المالي والخدمات المقدمة من البنك الزراعي بمناسبة الاحتفالات باعياد المرأة بالتنسيق مع البنك الزراعى بفرع المجلس وتم عمل كروت ميزة مجانية لعدد 20 سيدة ،وبالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، وادارة تنميه المهارات تم تدريب سيدات بنى سويف على أساسيات الخياطة، قص الباترون، أخذ المقاسات، وتنفيذ مفروشات وفساتين. عن طريق تشغيل المجمع الحرفي بقرية دلهانس مركز الفشن ببني سويف. لعدد 75 سيدة ، كما شارك المجلس بعدد (7) عارضات للمشغولات اليدويه والنباتات العطريه والطبيه فى معرض الحرف مهرجان النباتات الطبية والعطرية الذى نظمته محافظة بنى سويف على الممشى السياحي استهدف عدد 500 مواطنه ومواطن، بخلاف تنفيذ تدريبات حرفيه و مهاريه لعدد ٦٠ من السيدات علي تدريبات ( الكروشيه والشموع والمنظفات( ضمن مشروع تعزيز (النمو المستدام للمراه وصغار المزارعين) الذي تنفذه جمعيه الحياه الأفضل للتنمية والتدريب بالشراكه مع هيئه بيبول بلور انكلوجن وبتمويل من السفارة الفرنسية والاتحاد الأوروبي بمقر الفرع.

وفي المجال الاجتماعي ، تم عقد عدد 3 دورات تدريبيه لإعداد الدعاة والقيادات الدينية للقضايا السكانية والصحية لعدد 142 إمام بمقر الفرع، و عقد لقاء بالتنسيق مع مؤسسه فرح عن تمكين المرأة لعدد 15 شخص ، بجانب وررش عمل للشباب عن تمكين الشباب لعدد 52 شاب وفتاه بمقر الفرع .

فى إطار حملات التوعية بمشروع تنميه الأسرة المصرية تم عقد لقاء عن حملة " التوعية بمخاطر الزيادة السكانية" . عدد 20 متدربة بمقر فرع المجلس ، وتم تنفيذ (2) تدريب عن "تعزيز التمكين الاجتماعي للمرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" مستهدفًا ( 40 )سيدة من صاحبات الحرف والمشروعات الصغيرة والرائدات ، إضافة إلى عقد تدريب حول التمكين الاجتماعي بمقر الفرع لعدد 18 شاب وفتاه بالتنسيق مع مؤسسه رؤيا للتدريب والتنمية ، بينما تم عقد ندوه عن قيمنا مستقبلناً بمعهد فتيات العدوى الأزهري عدد 40 فتاه ، وتم استضافة بمقر الفرع احتفالية تكريم عدد 21 طالبًا وطالبة شاركوا في مسابقة تحدي القراءة العربي، والتي أُقيمت خلال شهر مارس الماضي، في إطار دعمنا المستمر لتنمية الوعي الثقافي والمعرفي لدى النشء والشباب.

وفي الجانب الصحي والبيئي ، نظمت مديرية الصحة بالتعاون مع فرع المجلس "كرنفال صحة المرأة"، بمركز إهناسيا وذلك من أجل دعم المرأة صحيا، وتقديم كافة الخدمات لها مجانًاحيث قدم المجلس خدماته للمرأة من خلال عرض منتجات نوادى المرأة، ومنتجات السيدات بعرض منتجاتهن المتنوعة، واستخراج 250 بطاقة رقم قومي مجانًا بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية.

كما نظمت المديرية بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، "كرنفال صحة المرأة"، بمركز الفشن مشاركة 600 سيدة وقطع التذاكر لهن مجانًا من أجل توقيع الكشف الطبي عليهن، بالإضافة إلى فحص 75 سيدة من خلال مبادرة صحة المرأة، وتوقيع الكشف على 25 سيدة من خلال مبادرة الأم والجنين، والكشف المبكر للأمراض المزمنة لـ 30 سيدة، وتقديم الخدمات لـ 55 سيدة في تنظيم الأسرة، وتقديم خدمة الفحص ما قبل الزواج لـ 12 سيدة و قدم المجلس خدماته للمرأة من خلال عرض منتجات نوادى المرأة، ومنتجات السيدات بعرض منتجاتهن المتنوعة، واستخراج 250 بطاقة رقم قومي مجانًا .

وبالتعاون مع فرع هيئة التامين الصحى ببنى سويف عقد لقاء توعوى حول لدعم السيدات حول صحة المرأة والصحة الإنجابية والمبادرات الرئاسية للتوعية والفحص المبكر لاورام الثدى بمقر الفرع لعدد 35 سيدة من الرائدات والمتطوعات ، وتم عقد لقاء بمناسبه الاحتفال باليوم الوطنى للبيئة بمقر فرع المجلس بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بحضور 45 رائدة ، بجانب ندوة تثقيفية بالتعاون مع وحدة الابتكار والبحث العلمي بالمركز الاستكشافي للعلوم ووحدة جهاز شؤون البيئة بالمنيا وبني سويف، تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل " بحضور عدد 50 من المهتمات، والمشاركات في الأنشطة والمشروعات البيئية.

وتم تقديم خدمات طبية مجانية ضمن مبادرة 100مليون صحة بالتعاون مع مديرية الصحة ومؤسسة مصر تقدر2030 بالعيادة المتنقلة_المتواجدة أمام مقر فرع المجلس_ ويتم من خلالها إجراء الفحوصات والكشوف الطبية للمترددات على القافلة لخدمات التي تقدمها العيادة ، والتي تتسم بالتنوع والتعدد ومنها : ومبادرة صحة المرأة وتشمل الفحص الطبي، أشعة الماموجرام، والتوعية الصحية للوقاية من الأمراض والتغلب عليها، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية مثل أورام القولون، البروستاتا، عنق الرحم، والرئة، بجانب تجهيز سيارة للفحص الطبي وأشعة الماموجرام للكشف المبكر عن أمراض الثدي ، بجانب الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي (قياس ضغط الدم، السكر العشوائي والتراكمي، الدهون الثلاثية، وظائف الكلى، والسمنة(، بخلاف عقد تدريب مشترك بالتعاون مع مديرية الصحة (إدارة التمريض) ووحدة المرأة الآمنة بمستشفى جامعة بني سويف، استهدف عدد (٣٤) ممرضة من العاملات بوحدات الرعاية الصحية الأساسية والقابلات.

كما أطلق المجلس القومي تحت رعاية السيدة الفاضلة/ انتصار السيسي برنامج " نورة " وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة ، و مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ، وبالتعاون مع UNFPA Egypt صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر واللتين تستهدفان الفتيان والفتيات في المرحلة العمرية من سن 10 إلى 14 سنة ، وتبلغ مدته40 أسبوعًا ،بواقع جلسة كل أسبوع، ويهدف الى بناء مهارات ومعارف الفتيان والفتيات الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهم الكاملة داخل الأسرة والمجتمع.