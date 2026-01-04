محافظ بني سويف يُتابع مع التعليم انتظام سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام 2025/2026

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي التعليم انتظام امتحانات صفوف النقل في بعض المراحل ، التي بدأت بالمواد "غير المَضافة للمجموع"،على أن تُستكمل عقب انتهاء احتفالات عيد الميلاد المجيد،اعتبارا من 10 يناير الجاري،حيث يؤدي أكثر من 570 ألف طالباً وطالبة بمختلف المراحل الامتحانات،بواقع 325 ألف و231 تلميذاً وتلميذة في المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس ، و162 ألف و156 طالباً وطالبة للصفين الأول والثاني الإعدادي ، و39 ألف و375 طالباً وطالبة للنقل بالثانوي العام " الأول والثاني " ، بالإضافة إلى 49 ألف و257 طالباً وطالبة في الصفين الأول والثاني من التعليم الفني

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعدته وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذة أمل الهواري،أشارت فيه جولتها التفقدية بمدرسة الشهيد مينا عزت الإعدادية بنين، لمتابعة انتظام اللجان والالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال

الامتحانات،حيث تم التأكيد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

كما أكدت وكيل الوزارة على التزام جميع الملاحظين بالتوقيع على إقرارات الموانع قبل بدء أعمال الامتحانات، بما يضمن الشفافية وتطبيق القواعد المنظمة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية ، وكذا توقيع الملاحظين على كشوف الملاحظة مسبقًا،وعدم السماح بإجراء أي تعديلات مخالفة، بما يسهم في إحكام منظومة العمل داخل اللجان وتحقيق الانضباط الكامل.

ووجهت وكيل التعليم بضرورة حسن معاملة الطلاب، وتوفير الأجواء الهادئة داخل اللجان، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، مع المتابعة المستمرة من مديري المدارس ورؤساء اللجان للتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تعوق سير الامتحانات وذلك في إطار توجيهات السيد الأستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،بتكثيف المتابعة الميدانية، وتحقيق الانضباط داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر