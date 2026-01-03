قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تساؤلات حول مصير مادورو بعد اعتقاله.. غموض يحيط بصحته وحقيقة العملية الأمريكية
مسؤول أمريكي سابق: مادورو يحصل على حقوق قانونية كاملة في واشنطن
السنغال ضد السودان.. فرق شاسع في القيمة السوقية لصالح أسود التيرانجا
ترامب يعلن إصابة عدد من القوات الأمريكية في الهجوم على فنزويلا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
مش بيذاكر .. عامل يسحل نجل شقيقه بدراجته النارية فى أسيوط
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
محافظات

تموين بني سويف: تحرير 290 محضرًا للمخابز والأسواق والتحفظ على سلع مدعمة ومجهولة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من                27 ديسمبر2025 وحتى 2 يناير 2026، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن الحملات المشتركة تمكنت من ضبط 298 مخالفة تموينية شملت 169 بالمخابز البلدية، 105 بالأسواق والمحلات العامة وقطاع الغش التجاري، إلى جانب 11مخالفة في مجال البدالين التموينيين، و 9 في مجال المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز، وسحب 4عينات لمواد غذائية، مع ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمواد الغذائية والمنتجات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

في مجال الرقابة على المخابز البلدية، أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 169محضرًا شملت: إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المعتمدة، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود ميزان معتمد، وتوقف كلي عن ممارسة النشاط.

وفي مجال البدالين التموينيين والبطاقات التموينية، تم المرور على البدالين للتأكد من انتظام العمل وصرف المقررات التموينية للمواطنين بالأسعار والمقررات المعتمدة، كما تم صرف المقررات التموينية بنسبة 50% لشهر يناير الجاري من الكميات المربوطة على الشركة، وأسفرت الحملات عن تحرير 11محضرًا، تضمنت 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية سارية، وتحرير 3 محاضر ضد بدالين تموينيين لعدم إعلان الأسعار، وتحرير محضرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، إلى جانب تحرير محضرين لتجار تموينيين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، أسفرت الحملات عن تحرير 105 محضرًا لمخالفات شملت: ضبط سيارة محملة بمخلفات مصانع البطاطس الشيبسي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بلغت كميتها 200 كجم قبل طرحها بالأسواق، مع التحفظ على السيارة المستخدمة في النقل، كما تم ضبط سيارة أخرى تقوم بنقل 12 جوال دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خارج منظومة الخبز البلدي المدعم بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء.

وشملت المخالفات 8 محاضر ضد مسؤولي محلات سلع غذائية وغير غذائية لحيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام، حيث تم ضبط 160 عبوة كاراتيه ودوريتس و450 قطعة حلوى وبسكويت أطفال و5 كجم مخلفات مصانع الشيبسي و8 كراتين بطاطس شيبس و238 عبوة مبيدات زراعية وتقاوي و45 عبوة ديبس الرمان وزيوت طبيعية و26 عبوة دهانات منتهية الصلاحية.

وتضمنت 4محاضر في مجال ضبط وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط 6 كجم لحوم مفرومة مجمدة و6750 عبوة جبن أبيض و200 عبوة مياه غازية و1 طن سماد سوبر مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر ضد تاجر مواد غذائية للتصرف في سلع تموينية مدعمة شملت 40 عبوة زيت طعام و20 عبوة مكرونة تموينية، محضر ضد تاجر أسمدة لاستيلائه على 15 جوال سماد يوريا مدعم محظور تداوله، إضافة إلى تحرير 3محاضر ضد محلات بيع السجائر لضبط 505 علبة سجائر أجنبية مهربة، وتحرير 5محاضر ضد جزارين لضبط 100 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر، و27محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و54 محضر لعدم استخراج شهادات صحية سارية.

وفي مجال الرقابة على تداول المواد البترولية ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، تم تحرير 9جنح لمخالفات تضمنت: جنحة ضد أحد مصانع التعبئة لتعبئة أسطوانات بوتاجاز تجارية بأوزان أقل من المعتمدة، وتحرير جنحة ضد أحد مسؤولي مستودعات البوتاجاز لاستبدال الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي مع التحفظ على 25 أسطوانة بوتاجاز منزلية، كما تم تحرير جنحة ضد أحد التجار لحيازة 100 لتر سولار في غير الأحوال المصرح بها، إلى جانب تحرير 6 جنح ضد مسؤولي مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل الرسمية وعدم الإعلان عن البيانات والأسعار.

وفي إطار جهود الغش التجاري، تم تنفيذ حملات تموينية مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري للمرور على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم وتجار المواد الغذائية بدائرة المحافظة، كما تم سحب 4 عينات غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية.

