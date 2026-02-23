مجدي عبدالغفار: ميثاق بني إسرائيل نموذج لنقض العهود وتحريف الكلم

أكد الدكتور مجدي عبدالغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين بـجامعة الأزهر، أن قوله تعالى في سورة المائدة: «وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ» يكشف جانبًا من المواقف المخزية التي وقع فيها بنو إسرائيل، من نقض للعهود وتحريفٍ للكلم عن مواضعه، الأمر الذي استوجب غضب الله ولعنته عليهم بسبب سوء المسلك وفساد الطبع.

وقال خلال تقديم برنامج "نورانيات قرآنية" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الآيات تمضي لتقف بالمؤمنين عند محطة إيمانية عظيمة في قوله تعالى: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ»، مشيرًا إلى أن «قد» تفيد التحقيق والتوكيد، بما يعني أن الرسالة قد وصلت بالفعل، وأن مصدر هذا النور وهذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن المراد بالنور هو سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما المراد بالكتاب هو القرآن الكريم، مؤكدًا أن الله نور، ورسوله نور، وكتابه نور، وأن هذا النور هو الذي يهدي إلى سبل السلام ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، سواء كانت ظلمات الشبهات أو الشهوات أو الانحرافات السلوكية.

وأوضح أن من أراد أن يعيش في نورٍ مادي ومعنوي فعليه باتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الهداية الحقيقية لا تتحقق إلا بالتمسك بالوحيين، والالتزام بمنهج الله في الاعتقاد والسلوك والمعاملة.