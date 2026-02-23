قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد أمين يكشف سر حماسه لتقديم مسلسل النص الثاني.. خاص
400 جنيه زيادة تموينية ومنحة رمضانية.. وآخر موعد لصرفها| اقتصادي يشرح تأثيرها على المواطنين
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مجدي عبدالغفار: ميثاق بني إسرائيل نموذج لنقض العهود وتحريف الكلم

الدكتور مجدي عبدالغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين بـجامعة الأزهر
الدكتور مجدي عبدالغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين بـجامعة الأزهر
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور مجدي عبدالغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين بـجامعة الأزهر، أن قوله تعالى في سورة المائدة: «وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ» يكشف جانبًا من المواقف المخزية التي وقع فيها بنو إسرائيل، من نقض للعهود وتحريفٍ للكلم عن مواضعه، الأمر الذي استوجب غضب الله ولعنته عليهم بسبب سوء المسلك وفساد الطبع.

وقال خلال تقديم برنامج "نورانيات قرآنية" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الآيات تمضي لتقف بالمؤمنين عند محطة إيمانية عظيمة في قوله تعالى: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ»، مشيرًا إلى أن «قد» تفيد التحقيق والتوكيد، بما يعني أن الرسالة قد وصلت بالفعل، وأن مصدر هذا النور وهذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن المراد بالنور هو سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما المراد بالكتاب هو القرآن الكريم، مؤكدًا أن الله نور، ورسوله نور، وكتابه نور، وأن هذا النور هو الذي يهدي إلى سبل السلام ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، سواء كانت ظلمات الشبهات أو الشهوات أو الانحرافات السلوكية.

وأوضح أن من أراد أن يعيش في نورٍ مادي ومعنوي فعليه باتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الهداية الحقيقية لا تتحقق إلا بالتمسك بالوحيين، والالتزام بمنهج الله في الاعتقاد والسلوك والمعاملة.

الرئيس السيسي يصل جدة في زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

