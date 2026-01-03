قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبقوا في منازلكم .. محافظ حضرموت يوجه طلبا عاجلا للمواطنين
في ظروف غامضة ..مقتـ.ل عالم ذرة لبناني بـ فرنسا
ما فضائل قيام الليل في رجب؟.. 9 جوائز ربانية تجعلك لا تفوته ما تبقى
أحمد حسن يحذر لاعبي منتخب مصر من مواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
10 مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
حمزة الجمل: نتائج المجموعات لا تصنع بطلاً يحصد كأس الأمم الإفريقية
بحار مستدامة.. البيئة تطلق أولى حملات تنظيف جزر الإسكندرية
مشروبات شائعة ترفع خطر الفشل الكلوي… دراسة علمية تطلق تحذيرًا صريحًا
سعر الذهب اليوم 3-1-2026
احترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة غربي مدينة رفح وشرق خان يونس
رامي صبري يروج لحفله في حديقة الفسطاط.. طاقة وفرحة ومزيكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يُناقش جهود الزراعة في الأسمدة والتعديات.. افتتاح مسجد الرحمن بعزبة عوض الله

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يُناقش جهود الزراعة في ملفات الأسمدة والتعديات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأهمية المحورية لقطاع الزراعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الملفات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، خاصة في ظل التوسع في البرامج والمبادرات الداعمة للمزارعين وتعزيز الإنتاج النباتي والحيواني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري الذي عرضه المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، والذي تضمن عرضًا شاملًا لجهود وأنشطة مديرية الزراعة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث أشار التقرير إلى تنفيذ أكثر من 35 ندوة إرشادية وزيارات حقلية للمزارعين في مجالات مكافحة القوارض، والإرشاد بمحصول القمح، ومحو أمية المزارعين، وتنظيم الأسرة، استفاد منها أكثر من 300 مزارع، فضلًا عن تنفيذ مبادرة «ازرع» والتي استفاد منها 1485 مزارعًا على مستوى مراكز وقرى المحافظة، إلى جانب عقد الورشة الافتتاحية لبرنامج تدريب المدربين، وتنفيذ تدريب متخصص لمحصول البصل، وذلك تحت إشراف إدارة الإرشاد الزراعي.

رئيس مركز ناصر يفتتح تطوير مسجد الرحمن بعزبة عوض الله
أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز و مدينة ناصر، في افتتاح مسجد الرحمن بعزبة عوض الله التابعة لقرية الزيتون ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله .

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة "عقب الافتتاح" بالمسجد المقام على مساحة 130 متر" إحلال وتجديد" وبتكلفة 2 مليون جنيهًا "جهود ذاتية "وذلك في حضور: الأستاذ شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية ، النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب ، ومسؤولى أوقاف ناصر والوحدة المحلية وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.

غداً.. ضعف المياه بمنطقة الحُمّيات وعزبة التحرير في مدينة بني سويف.. أعرف السبب
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه  غداً السبت 3 يناير 2026 عن منطقة الحُمّيات وعزبة التحرير بمدينة بني سويف ، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى 1ظهرا  للقيام بأعمال صيانة بالشبكة

وتقدم الشركة اعتذارها عن ضعف المياه خلال الساعات المذكورة نظرا للقيام بأعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي وبالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية بالمركز تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

