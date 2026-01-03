أخبار بني سويف| المحافظ يُناقش جهود الزراعة في الأسمدة والتعديات.. افتتاح مسجد الرحمن بعزبة عوض الله

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يُناقش جهود الزراعة في ملفات الأسمدة والتعديات



أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأهمية المحورية لقطاع الزراعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الملفات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، خاصة في ظل التوسع في البرامج والمبادرات الداعمة للمزارعين وتعزيز الإنتاج النباتي والحيواني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري الذي عرضه المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، والذي تضمن عرضًا شاملًا لجهود وأنشطة مديرية الزراعة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث أشار التقرير إلى تنفيذ أكثر من 35 ندوة إرشادية وزيارات حقلية للمزارعين في مجالات مكافحة القوارض، والإرشاد بمحصول القمح، ومحو أمية المزارعين، وتنظيم الأسرة، استفاد منها أكثر من 300 مزارع، فضلًا عن تنفيذ مبادرة «ازرع» والتي استفاد منها 1485 مزارعًا على مستوى مراكز وقرى المحافظة، إلى جانب عقد الورشة الافتتاحية لبرنامج تدريب المدربين، وتنفيذ تدريب متخصص لمحصول البصل، وذلك تحت إشراف إدارة الإرشاد الزراعي.

رئيس مركز ناصر يفتتح تطوير مسجد الرحمن بعزبة عوض الله

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز و مدينة ناصر، في افتتاح مسجد الرحمن بعزبة عوض الله التابعة لقرية الزيتون ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله .

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة "عقب الافتتاح" بالمسجد المقام على مساحة 130 متر" إحلال وتجديد" وبتكلفة 2 مليون جنيهًا "جهود ذاتية "وذلك في حضور: الأستاذ شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية ، النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب ، ومسؤولى أوقاف ناصر والوحدة المحلية وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.

غداً.. ضعف المياه بمنطقة الحُمّيات وعزبة التحرير في مدينة بني سويف.. أعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه غداً السبت 3 يناير 2026 عن منطقة الحُمّيات وعزبة التحرير بمدينة بني سويف ، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى 1ظهرا للقيام بأعمال صيانة بالشبكة

وتقدم الشركة اعتذارها عن ضعف المياه خلال الساعات المذكورة نظرا للقيام بأعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي وبالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية بالمركز تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.