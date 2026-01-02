أخبار بني سويف| إجراءات عاجلة لحل مشكلات ومطالب المواطنين.. وحملات رقابية على الأسواق

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات لمشكلات ومطالب المواطنين

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد اللقاء المفتوح ،ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية،التي يتم عقدها ،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فى مختلف المرافق الخدمية والقطاعات الحيوية ،وذلك فى وجود المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

تضمن اللقاء طرح وبحث عدد من المطالب والشكاوى المتنوعة، حيث استمع المحافظ للشكوى التي تقدم بها عدد من أهالي قرية الفنت الغربية مركز الفشن من التأخر في توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم بأحد الشوارع، حيث أوضح رئيس المدينة أن الشارع المذكور يبعد مسافة قليلة لا تزيد عن 30 مترا من أقرب غرفة لمطبق الصرف.

محافظ بني سويف يوجه برفع استعدادات القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية تحسبا لحالة الطقس

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهاته للأجهزة التنفيذية برفع درجة استعدادات القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرارالأحوال الجوية، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء وفي ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية بوجود فرص أمطار متوسطة إلى خفيفة ونشاط للرياح على بعض مناطق الجمهورية.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل الدائم مع مركز السيطرة الموحد وغرفة عمليات المحافظة،والتعامل العاجل مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق للتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات قد تحدث على أعمدة الكهرباء والطرق وأية تأثيرات على محطات المياه وغيرها من المرافق.

محافظ بني سويف يتابع جهود الحملات الرقابية على الأسواق

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج الحملة التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية من التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة وبالتنسيق مع فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء،في مجال الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، ضمن توجهات الدولة بتطوير منظومة متكاملة تتضمن توافر قواعد الصحة والسلامة للمنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية.



جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعده مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة "علاء سعيد "، تضمن الإشارة إلى تنظيم حملة مكبرة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والمنشآت والمراكز الطبية بمدينة بني سويف ،للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري وكذا تحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.