محافظ بني سويف يتابع جهود الحملات الرقابية على الأسواق

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج الحملة التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية من التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة وبالتنسيق مع فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء،في مجال الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، ضمن توجهات الدولة بتطوير منظومة متكاملة تتضمن توافر قواعد الصحة والسلامة للمنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية.



جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعده مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة "علاء سعيد "، تضمن الإشارة إلى تنظيم حملة مكبرة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والمنشآت والمراكز الطبية بمدينة بني سويف ،للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري وكذا تحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات متنوعة شملت : مخالفات لحيازة سلع منتهية الصلاحية وأخرى لسجائر مجهولة المصدر ، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال تداول الأغذية ، ومحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، بجانب ضبط عدد من المراكز والمنشآت الطبية الخاصة والتي تُدار "بدون ترخيص من الجهات المختصة " حيث تم غلق 5 عيادات و 2 معملين للتحاليل والأشعة ، وتم تحرير المحاضر وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.

وجه محافظ بني سويف باستمرار التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة على الأسواق والمحلات والمخابز والمستودعات ومحطات الوقود وكذا مراكز تقديم الخدمة الصحية في العيادات والمراكز الطبية الخاصة ، مع التأكيد على تنفيذ مبادرات لتوعية أطراف المنظومة من المواطنين والتجار بتفعيل الإجراءات والمعايير التي تقرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، خاصة بعد تكليفها بالإشراف والرقابة على سلامة الأغذية بدلا من أجهزة وزارة الصحة اعتبارا من يناير الجاري.

من جهته أشار مدير وحدة التنمية الاقتصادية إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتعزيز التنسيق مع فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء للمشاركة بشكل أساسي في الحملات التي تنفذها الأجهزة الرقابية المعنية بسلامة الغذاء وفق خطة رقابية مدروسة تتضمن كل مراحل تداول الغذاء، مع سحب عينات وفحصها معمليًا لضمان صلاحيتها للاستهلاك ، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الغرفة التجارية لعقد اجتماع مع الشُعب الغرفة لإلزام السلاسل التجارية بطباعة والالتزام بإرشادات الهيئة والإعلان عنها بقنوات التواصل للإبلاغ عن أية مخالفات قد تؤثر على صلاحية الغذاء المعروض للمواطنين.

شارك في الحملة : عزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر ، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ، ومن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببني سويف :الدكتور مصطفى أحمد عبد الباري مدير فرع سلامة الغذاء ، محمود شعبان عبد الرسول مأمور الضبط القضائي، الدكتورة أسماء شعبان مفتش أغذية ، ومن فرع جهاز حماية المستهلك : سامح يسن ، عبد الله كمال الدين مأموري الضبط القضائي.