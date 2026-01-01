قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع جهود الحملات الرقابية على الأسواق

حملة للصحة في بني سويف
حملة للصحة في بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج الحملة التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية من التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة وبالتنسيق مع فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء،في مجال الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، ضمن توجهات الدولة بتطوير منظومة متكاملة تتضمن توافر قواعد الصحة والسلامة للمنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية.
 

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعده مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة "علاء سعيد "، تضمن الإشارة إلى تنظيم حملة مكبرة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع  والمنشآت والمراكز الطبية بمدينة بني سويف ،للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري وكذا تحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات متنوعة شملت : مخالفات لحيازة سلع منتهية الصلاحية وأخرى لسجائر مجهولة المصدر ، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال تداول الأغذية ، ومحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، بجانب ضبط عدد من المراكز والمنشآت الطبية الخاصة والتي تُدار "بدون ترخيص من الجهات المختصة " حيث تم غلق 5 عيادات و 2 معملين للتحاليل والأشعة ، وتم تحرير المحاضر وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.

وجه محافظ بني سويف باستمرار التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة  على الأسواق والمحلات والمخابز والمستودعات ومحطات الوقود  وكذا مراكز تقديم الخدمة الصحية في العيادات والمراكز الطبية الخاصة ، مع التأكيد على تنفيذ مبادرات  لتوعية  أطراف المنظومة من المواطنين والتجار بتفعيل الإجراءات والمعايير التي تقرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، خاصة بعد تكليفها بالإشراف والرقابة على سلامة الأغذية بدلا من أجهزة وزارة الصحة اعتبارا من يناير الجاري.

من جهته أشار مدير وحدة التنمية الاقتصادية إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتعزيز التنسيق مع فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء للمشاركة بشكل أساسي في الحملات التي تنفذها  الأجهزة الرقابية المعنية بسلامة الغذاء وفق خطة رقابية مدروسة تتضمن كل مراحل تداول الغذاء، مع سحب عينات وفحصها معمليًا لضمان صلاحيتها للاستهلاك ، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الغرفة التجارية لعقد اجتماع مع الشُعب الغرفة لإلزام السلاسل التجارية بطباعة والالتزام بإرشادات الهيئة والإعلان عنها بقنوات التواصل للإبلاغ عن أية مخالفات قد تؤثر على صلاحية الغذاء المعروض للمواطنين.

شارك في الحملة : عزة  بسيوني مدير إدارة تموين البندر ، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ، ومن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببني سويف :الدكتور مصطفى أحمد عبد الباري مدير فرع سلامة الغذاء ، محمود شعبان عبد الرسول مأمور الضبط القضائي، الدكتورة أسماء شعبان مفتش أغذية ، ومن فرع جهاز حماية المستهلك : سامح يسن ، عبد الله كمال الدين  مأموري الضبط القضائي.

بني سويف تموين بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي.. اكتشف أسباب ضيق التنفس المختلفة

الجيوب الأنفية

علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

شوربة الخضار بالكريمة

بطعم مميز.. طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد